Известно, что объект планируют возводить в городе Пьяченце, Италия, на территории бывшего склада. Основа здания останется прежней, а все внутреннее убранство выполнят из углеродного волокна.

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Создатели хотят показать историю освоения углеродного волокна и широту его применения человеком.

Вход, как видно из концептов, оформят в виде исполинской застежки-молнии.

Посетителям предложат три зала:

исторический,

производственный,

выставочный.

Исторический зал оформлен в виде роботизированного склада с множеством ячеек вдоль стен. Механические манипуляторы будут извлекать из них экспонаты и перемещать на центральную смотровую панель.

Исторический зал MAE Museum / Концепт Carlo Ratti Associati

Производственный зал покажет тонкости процесса создания полимеров, обработки материалов, превращения акрилового волокна в углеродное.

В выставочном зале можно будет посмотреть на модели автомобилей, самолетов и космических кораблей, подвешенных на тонких углеродных нитях. Покажут также и различные пути применения углеродных материалов – как те, что применяют сегодня, так и перспективные.

Выставочный зал MAE Museum / Концепт Carlo Ratti Associati

Предполагают, что музей смогут открыть в 2022 году, однако точная дата еще неизвестна.