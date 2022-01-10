Археологи проводили раскопки в пещере Arma Veirana, Лигурия, Италия. Еще раньше там обнаруживали артефакты в возрасте около 50 тысяч лет, которые, вероятно, принадлежали неандертальцам. Последующие исследования позволили обнаружить древнее захоронение с младенцем.

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Младенец в пещере

Раскопав захоронения, ученые начали тщательные исследования. Оказалось, что ребенок был не просто зарыт – ритуал проходил довольно торжественно, если можно использовать это слово до древнего трагического события. Вместе с ребенком были обнаружены 60 небольших раковин с дырочками – вероятно, их использовали как бусы. Также ученые нашли когти большой совы, филина и подвески.

Обнаруженное в Италии захоронение младенца / Фото Scientific Reports

Позже ученые провели датировку, исследование найденных артефактов и анализ зубов и ДНК тела. Это дало больше ясности относительно находки:

С вероятностью 95,4% захоронение произошло в промежутке 9 987 – 10 288 лет назад – в период мезолита.

Умершей была девочка в возрасте 40 – 50 дней. Анализ ДНК свидетельствует, что она принадлежала к линии европейских женщин с гаплогруппой U5b2b.

Артефакты, обнаруженные вместе с телом оказались сильно "поношенными", то есть ими регулярно пользовались до того, как зарыли.

Погребения периода мезолита удивительно редкие. А именно это захоронение является наиболее ранним обнаруженным захоронением ребенка женского пола. Более того, "поношенность" украшений, которые были положены в могилу, свидетельствует о том, что люди эмоционально переживали эту потерю и исполнили определенный ритуал прощания с умершей, отдавая ценные для них вещи. Это показывает проявление культуры и ритуализма в обществе 10 тысяч лет назад. Этим оно и непривычно, ведь также показывает отношение старых социальных групп как к детям, так и к женщинам.