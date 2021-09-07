Тысячи лет назад слоны Palaeoloxodon antiquus свободно чувствовали себя на территории современной Европы. Животные, вероятно, приходили к определенным местам на водопой и иногда там умирали. Там их остатки находили неандертальцы и использовали кости древних слонов для изготовления орудий. Именно таким местом является городище Castel di Guido, где среди многочисленных костей Palaeoloxodon antiquus найдены десятки орудий труда неандертальцев.

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Раскопки в Castel di Guido / Фото PLoS ONE

Чем выдающееся место раскопок Castel di Guido

Наиболее раннее использование костей для изготовления орудий труда датируется возрастом около 1,6 миллиона лет. Но массовое изготовление сложных одинаковых изделий из кости начнется только с верхнего палеолита (около 40 тысяч лет назад).

Тем и интересны эти артефакты, ведь в Castel di Guido нашли 98 сложных разнообразных костяных орудий, которым 400 тысяч лет.

Находки в старинном городище неандертальцев

Если в других местах люди или неандертальцы использовали кости довольно примитивно и без обработки, то "итальянские" неандертальцы поставили изготовление орудий труда на "конвейер".

Ученые обнаружили многочисленные заостренные костяные орудия, которыми, вероятно, резали мясо. Также были обнаружены своеобразные "клинья" для разделения бедренных костей.

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Интересная и находка инструмента для обработки кожи, который назывался Lissoir. Интересна она тем, что старые найденные инструменты до сих пор датировались возрастом 300 тысяч лет. Теперь возраст этих орудий "подвинулся" на 100 тысяч лет. Найденный артефакт – единственный предмет, который изготовлен не из камня или кости слона. Lissoir с Castel di Guido сделан из кости крупного рогатого скота.

Найденные орудия труда выглядят так, как будто в городище наладили своеобразное массовое производство. Это бы никого не удивило, если бы возраст находок составлял 20 – 30 тысяч лет. Но возраст в 400 тысяч лет говорит о том, что развитие древних гоминидов могло быть сложнее, чем мы думаем.