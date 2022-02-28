ИТ-специалисты создали онлайн-игру, которая одновременно блокирует сайты оккупантов

Во Львове группа программистов разработала онлайн-игру с особыми возможностями. Она помогает Украине в борьбе с российской агрессией.

Игра является аналогом знаменитой "2048", где нужно складывать одинаковые числа в большие. Однако суть не в самой игре: пока вы играете, сайт отправляет множество запросов на ряд российских онлайн-ресурсов, создавая на них огромную нагрузку и выводя их из строя.

Интересно Слив российской базы данных – это только начало, – советник Всемирного банка по кибербезопасности

Детали

Поиграть в игру можно по ссылке . Управление происходит с помощью стрелок на клавиатуре.

. Управление происходит с помощью стрелок на клавиатуре. Один игрок в течение часа может отправить около 20 000 запросов на сайты, обслуживающие российскую армию.

Точный список этих сайтов не разглашается для безопасности инициативы.

Эффект сильнее, если открыть страницу на компьютере.

Вместе с тем, играть не обязательно. Даже если вы просто оставите открытой страницу на компьютере, атака продолжается.

Как заявили разработчики, таким образом они стремятся привлечь к борьбе даже детей и подростков.

Перед началом игры рекомендуют включить VPN, если вы играете с территории Украины.

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