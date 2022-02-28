Игра является аналогом знаменитой "2048", где нужно складывать одинаковые числа в большие. Однако суть не в самой игре: пока вы играете, сайт отправляет множество запросов на ряд российских онлайн-ресурсов, создавая на них огромную нагрузку и выводя их из строя.

Интересно Слив российской базы данных – это только начало, – советник Всемирного банка по кибербезопасности

Детали

Поиграть в игру можно по ссылке . Управление происходит с помощью стрелок на клавиатуре.

. Управление происходит с помощью стрелок на клавиатуре. Один игрок в течение часа может отправить около 20 000 запросов на сайты, обслуживающие российскую армию.

Точный список этих сайтов не разглашается для безопасности инициативы.

Внимание! Перед началом игры рекомендуют включить VPN, если вы играете с территории Украины.

Эффект сильнее, если открыть страницу на компьютере.

Вместе с тем, играть не обязательно. Даже если вы просто оставите открытой страницу на компьютере, атака продолжается.

Как заявили разработчики, таким образом они стремятся привлечь к борьбе даже детей и подростков.

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