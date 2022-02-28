Игра является аналогом знаменитой "2048", где нужно складывать одинаковые числа в большие. Однако суть не в самой игре: пока вы играете, сайт отправляет множество запросов на ряд российских онлайн-ресурсов, создавая на них огромную нагрузку и выводя их из строя.

Интересно Слив российской базы данных – это только начало, – советник Всемирного банка по кибербезопасности

Детали

  • Поиграть в игру можно по ссылке. Управление происходит с помощью стрелок на клавиатуре.
  • Один игрок в течение часа может отправить около 20 000 запросов на сайты, обслуживающие российскую армию.
  • Точный список этих сайтов не разглашается для безопасности инициативы.
  • Эффект сильнее, если открыть страницу на компьютере.
  • Вместе с тем, играть не обязательно. Даже если вы просто оставите открытой страницу на компьютере, атака продолжается.
  • Как заявили разработчики, таким образом они стремятся привлечь к борьбе даже детей и подростков.

ВСУ

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