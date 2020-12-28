Несмотря на пандемию, количество ІТ-компаний во Львове увеличилось на 7%. В конце 2020 года во Львове насчитывали 492 ІТ-компании. Увеличилось и количество специалистов в сфере ІТ – к 26 – 26,5 тысяч, по сравнению с 24 – 25 тысячами в прошлом году.

Несмотря на то, что IT-индустрия одна из самых гибких сфер, но компании также ощутили влияние коронакризиса. В частности из-за трудностей и приостановки финансовых операций заказчиков, сказано в IT Research 5.0, проведенном Львовским IT Кластером, которым эксперты поделились с 24 каналом.

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Детали в цифрах

Так, 78% компаний имели задержки с оплатой за оказанные IT-услуги или продукты от клиентов в течение первого полугодия 2020 года. При этом треть компаний имели проблемы с привлечением новых клиентов.

С начала карантина абсолютно все компании переходили на дистанционный режим работы – 22% частично, а 78% – полностью. По состоянию на ноябрь 78% компаний частично вернули работников в офисы.

Проблемы

В первом полугодии 44% компаний сократили зарплату своим работникам, почти 40% компаний отправляли работников в неоплачиваемый отпуск. 39% компаний в первом полугодии 2020 года сократили часть нетехнических работников.