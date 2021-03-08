Весной 2020 года берлинская IT-компания Awin, как и большинство бизнеса, перевела сотрудников работать удаленно. Компания работает с онлайн-ритейлерами, поэтому за время карантина нагрузка на персонал резко возросла. Чтобы разгрузить работников, им предложили перейти на сокращенный день в пятницу.

Интересно, что несмотря на то, что люди работали меньше – продажи и уровень удовлетворенности клиентов выросли. При этом сотрудники стали более вовлеченными в работу, цитирует статью Bloomberg издание AIN.UA.

Интересно Сколько зарабатывают программисты в Европе и на каком месте украинцы

В компании отметили, что эксперимент очень удачный, поэтому решили пойти дальше и перевели весь штат на 4-дневную рабочую неделю.

Преимущества сокращенной рабочей недели

Мы уверены, что счастливые, вовлеченные и отдохнувшие сотрудники добиваются лучших результатов. Они находят способы работать умнее и продуктивнее,

– рассказал СЕО Awin Адам Росс.

Такой расклад позволяет компании не только удержать хороших специалистов, но и привлекать новых профессионалов.

Летом 2021 года Awin оценит результаты инициативы и решит продолжать ли такую практику. При этом Росс говорит, что эксперимент оказался настолько удачным, что он не может представить себе возвращение к 5-дневной неделе.