Министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров поблагодарил руководство Imperva за поддержку Украины. О своем решении компания сообщила в твиттере.

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Мы глубоко расстроены событиями в Украине. Безопасность нашей глобальной команды – наш приоритет, поэтому мы в постоянной коммуникации с нашими сотрудниками в Украине, чтобы гарантировать их безопасность,

– сообщили в компании.

В Imperva также отметили, что прекратили все новые продажи и сделки в России и Беларуси еще на прошлой неделе. Также в компании отметили, что дополнительно сообщат, если изменится ее официальная позиция.

Кроме того, в Imperva выразили поддержку всему народу Украины.