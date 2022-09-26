Успешная охота: ИТ-Армия парализовала более 4000 ресурсов за две недели

Недавно украинская IT-Армия рассказала об успешных атаках на сайт ЧВК "Вагнера", молодой гвардии единой россии и военторгах. В итоге же результат работы хакеров за 2 недели действительно впечатляет.

Как сообщает 24 канал, на странице украинской IT-Армии в телеграмм указано об успешных 4000 атаках за 14 дней работы . Таким образом, организация продолжает уверенно расшатывать экономику врага и деморализовать россиян на цифровом фронте.

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В своем телеграмм-канале IT-Армия подготовила отчет по наиболее ценным целям пораженного врага. Следовательно, с 12 по 25 сентября приостановлена работа таких сервисов:

Сайт группы Вагнера.

Частная армия на службе у Путина собирает российских узников для войны в Украине. Были извлечены все данные, хранившиеся на сайте.

Частная армия на службе у Путина собирает российских узников для войны в Украине. Были извлечены все данные, хранившиеся на сайте. Ресурсы молодой гвардии единой россии.

ИТ-Армия получила оттуда списки молодых путинистов, которые были или есть на оккупированных территориях, помогают скрывать военные преступления и проводить незаконные референдумы. Имя каждого изверга известно, наказание не за горами.

ИТ-Армия получила оттуда списки молодых путинистов, которые были или есть на оккупированных территориях, помогают скрывать военные преступления и проводить незаконные референдумы. Имя каждого изверга известно, наказание не за горами. Сердце "цифровой россии" - портал "Госуслуги".

К нему причастны сотни сторонних услуг и сервисов, задействованных в государственных, экономических и военных областях. Из-за атаки на портал россияне не могли получить желаемые услуги.

К нему причастны сотни сторонних услуг и сервисов, задействованных в государственных, экономических и военных областях. Из-за атаки на портал россияне не могли получить желаемые услуги. Сайты для поиска работы.

На таких сайтах министерство обороны россии часто публиковало вакансии военных. Теперь для россиян ни одна вакансия недоступна, как и сами порталы.

На таких сайтах министерство обороны россии часто публиковало вакансии военных. Теперь для россиян ни одна вакансия недоступна, как и сами порталы. Российские военторги.

Чтобы россияне не могли заказать необходимое снаряжение для своих солдат-убийц, которые продолжают вести войну в Украине.

Чтобы россияне не могли заказать необходимое снаряжение для своих солдат-убийц, которые продолжают вести войну в Украине. Сайты продажи автоинструментов.

ИТ-Армия перекрыла не только возможность россиянам продавать в россии контрабанду в виде инструментов для авто из Европы, но и покупать необходимые автопринадлежности своим солдатам-убийцам на фронт.

ИТ-Армия перекрыла не только возможность россиянам продавать в россии контрабанду в виде инструментов для авто из Европы, но и покупать необходимые автопринадлежности своим солдатам-убийцам на фронт. Коммерческий банк "Открытие".

DDoS-атака на инфраструктуру банка заблокировала россиянам возможность пользоваться банковскими услугами онлайн.

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