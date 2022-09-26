Как сообщает 24 канал, на странице украинской IT-Армии в телеграмм указано об успешных 4000 атаках за 14 дней работы . Таким образом, организация продолжает уверенно расшатывать экономику врага и деморализовать россиян на цифровом фронте.
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В своем телеграмм-канале IT-Армия подготовила отчет по наиболее ценным целям пораженного врага. Следовательно, с 12 по 25 сентября приостановлена работа таких сервисов:
- Сайт группы Вагнера.
Частная армия на службе у Путина собирает российских узников для войны в Украине. Были извлечены все данные, хранившиеся на сайте.
- Ресурсы молодой гвардии единой россии.
ИТ-Армия получила оттуда списки молодых путинистов, которые были или есть на оккупированных территориях, помогают скрывать военные преступления и проводить незаконные референдумы. Имя каждого изверга известно, наказание не за горами.
- Сердце "цифровой россии" - портал "Госуслуги".
К нему причастны сотни сторонних услуг и сервисов, задействованных в государственных, экономических и военных областях. Из-за атаки на портал россияне не могли получить желаемые услуги.
- Сайты для поиска работы.
На таких сайтах министерство обороны россии часто публиковало вакансии военных. Теперь для россиян ни одна вакансия недоступна, как и сами порталы.
- Российские военторги.
Чтобы россияне не могли заказать необходимое снаряжение для своих солдат-убийц, которые продолжают вести войну в Украине.
- Сайты продажи автоинструментов.
ИТ-Армия перекрыла не только возможность россиянам продавать в россии контрабанду в виде инструментов для авто из Европы, но и покупать необходимые автопринадлежности своим солдатам-убийцам на фронт.
- Коммерческий банк "Открытие".
DDoS-атака на инфраструктуру банка заблокировала россиянам возможность пользоваться банковскими услугами онлайн.
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