ІТ-армия Украины сломала многострадальный Россграм, которым Россия пытается заменить Instagram

Украина создала специальное подразделение для борьбы с российской агрессией на киберфронте. Участники уже атаковали более 600 вражеских ресурсов. Одним из них является "Россграм", о котором мы неоднократно писали.

Россграм – это сервис местного российского производства, который начали создавать на фоне блокировки властями Instagram. Он получил несколько похожий, однако морально устаревший интерфейс, в котором опознали стоковый шаблон за 69 долларов.

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Россграм сломан и это значительно больше, чем простая пакость

Этот сервис уже можно смело называть "многострадальным", ведь его запуск сопровождает череда неудач. Сначала он не стартовал в назначенную дату, уступив место другим копиям инстаграма, а потом его "репутацией" воспользовались мошенники, выдав свой мошенническое приложение за настоящее, чтобы выманивать у людей данные и, возможно, деньги.

Теперь же его вообще сломали. ІТ-армия Украины опубликовала в своем телеграм-канале видеообращение в стиле Anonymou, где рассказала детали этой изобретательной операции. В ролике россиянам доступно объясняют, что последние годы Украина успешно строила цифровое государство, а теперь, в 2022 году, вся цифровая мощь будет направлена против агрессора.

Что произошло с Россграмом: видео

Россграм должен был заработать 28 марта. Но что-то пошло не так. В середине марта хакерам удалось получить доступ к базе пользователей-тестировщиков будущей соцсети. Далее они создали клон реального приложения и направили всем приглашения от имени администрации. Пользователи установили клон приложения. На следующем этапе тестировщикам разослали оповещения о взломе приложения, а также опубликовали базу их собранных данных в Twitter.

Это только начало. Ваши данные, ваши финансы, ваши документы, ваш бизнес под большой угрозой. Русские, вы должны четко понять, что мы хотим защитить вас от ваших тиранов и ФСБ. Мы понимаем, что вы боитесь и не смеете противостоять, но убытки будут только расти. И мы не остановимся, пока ваши кровожадные тираны не выведут войска с территории мирной и свободной Украины,

– говорит голос за кадром