IT-армия Украины: кто в нее входит и какие основные цели

С первых дней войны России против Украины важен цифровой фронт. На нем успешно управляется IТ-армия Украины, которую Минцифры создало практически сразу после нападения.

Министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров в интервью РБК-Украина рассказал, что сегодня представляет наша IT-армия, из кого она состоит и каковы ее основные цели.

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По словам Федорова есть три ключевых ее элемента, которые составляют IТ-армию Украины:

IT-компании , у которых есть понимание, что делать (ранее они были нацелены только на защиту инфраструктуры своей и клиентов);

, у которых есть понимание, что делать (ранее они были нацелены только на защиту инфраструктуры своей и клиентов); киберсообщество и киберволонтеры , которые сформированы в кибергруппы;

, которые сформированы в кибергруппы; отдельные IT-специалисты или люди, только вошедшие в эту сферу, быстро разобрались, например, с технологиями DDoS-атак или других векторов атак и активно помогают.

Главными задачами IТ-армии Украины стали противостояние врагу в киберпространстве и распространение достоверной информации о войне, которую Россия развязала в Украине.

Координация, в частности, происходит через сообщество IТ-армии, где появляются сайты-цели, относящиеся к той или иной сфере. Федоров объяснил, что цели излагаются в те или иные дни не просто так, "это связано с другими определенными действиями". Такие ресурсы относятся к публичным целям, но есть и не публичные.

Непубличных целей большинство, но об этом не можем сейчас говорить. Хотя вы могли видеть дефейсы сайтов "Газпром" и "Сухой". Это комплексные атаки, цель которых не только получить доступ к сайту или базе данных, но и распространить правду о происходящем.

– объяснил министр.

Украина выигрывает кибервойну

Со времени создания IТ-армии она добилась поразительных успехов на кибер-фронте и ее достижения продолжают увеличиваться. По словам Михаила Федорова, победа на кибер-фронте уже достаточно близка, и об этом свидетельствуют значительные успехи IТ-армии.

На сегодняшний день уже взломано более 80 критически важных для России баз данных, содержащих информацию о гражданах и бизнесе.

Благодаря цифровой блокаде пострадала значительная часть IТ-компаний России. Например, "ВКонтакте" сегодня буквально не способна купить серверы для обеспечения собственных нужд.

Федоров отметил, что сфера кибербезопасности России очень пострадала из-за санкций, но главная победа будет тогда, когда войска страны-агрессора покинут территорию Украины.