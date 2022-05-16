ИТ-армия Украины атаковала более 240 российских ресурсов в неделю: кто попал под удар
Официальный телеграмм-канал Министерства цифровой трансформации опубликовал очередной отчет о работе украинской IT-армии. Сообщается о более чем 200 атакованных ресурсов за неделю.
IT-армия продолжает борьбу на киберфронте. Далее рассказываем, какие отрасли оккупантов пали в неравном бою с украинскими айтишниками.
Интересно IT-армия Украины: кто в нее входит и какие основные цели
Кого атаковали в этот раз
- Российская пропаганда. Из-за кибератак на сайты СМИ и онлайн-телевидения россияне не смогли получить "праздничную порцию пропаганды на 9 мая".
- Онлайн-продажи обуви для военных. Были парализованы онлайн-продажи предприятий, обеспечивающих армию агрессора обувью.
- Авиасектор. Из-за кибератак были недоступны сайты большинства аэропортов и авиакомпаний России, из-за чего у россиян возникали сложности при покупке билетов онлайн.
- Сервисы для бизнеса. Российские аналоги западных сервисов для управления проектами, рассылок, опросов и CRM-системы были недоступны.
Конкретные названия не указывают, однако известно, что это более 240 различных ресурсов и сервисов. Среди СМИ, например, вчера "легли" сайты изданий Нижнего Новгорода, Владимирской области, Рязанской, Дагестана. В общей сложности зацепило пропагандистов из 15 российских областей.
Неделей ранее, 9 мая, Минцифры сообщало о 200 атакованных целях. В частности, ударили по самому дорогому для россиян – алкогольным заводам.
- Остановка пивных заводов. Из-за массированой атаки была парализована работа единой государственной автоматизированной информационной системы, отслеживающей обороты алкогольной и спиртосодержащей продукции. В результате остановилось производство на нескольких крупных пивных заводах.
- Онлайн-шоппинг. Из-за киберудара приостановили работу онлайн-магазины.
Вместо нескольких кликов за компьютером дали россиянам возможность прогуляться несколько километров за желаемой покупкой. Свежий воздух полезен для мозга,
– написали в телеграм-канале Министерства.
- Тендерные площадки. Парализована работа десятков российских электронных систем для публичных закупок, из-за чего срываются торги.
- Системы подачи электронной отчетности. Жители страны-оккупанта несколько недель не могли подать на отчетность вовремя.
- Сервисы российской пропаганды.
Это далеко не конец. Команда не собирается останавливаться на достигнутом и будет в дальнейшем защищать киберфронт и наносить врагу удары.