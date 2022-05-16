IT-армия продолжает борьбу на киберфронте. Далее рассказываем, какие отрасли оккупантов пали в неравном бою с украинскими айтишниками.

Интересно IT-армия Украины: кто в нее входит и какие основные цели

Кого атаковали в этот раз

Российская пропаганда . Из-за кибератак на сайты СМИ и онлайн-телевидения россияне не смогли получить "праздничную порцию пропаганды на 9 мая".

. Из-за кибератак на сайты СМИ и онлайн-телевидения россияне не смогли получить "праздничную порцию пропаганды на 9 мая". Онлайн-продажи обуви для военных . Были парализованы онлайн-продажи предприятий, обеспечивающих армию агрессора обувью.

. Были парализованы онлайн-продажи предприятий, обеспечивающих армию агрессора обувью. Авиасектор . Из-за кибератак были недоступны сайты большинства аэропортов и авиакомпаний России, из-за чего у россиян возникали сложности при покупке билетов онлайн.

. Из-за кибератак были недоступны сайты большинства аэропортов и авиакомпаний России, из-за чего у россиян возникали сложности при покупке билетов онлайн. Сервисы для бизнеса. Российские аналоги западных сервисов для управления проектами, рассылок, опросов и CRM-системы были недоступны.

Конкретные названия не указывают, однако известно, что это более 240 различных ресурсов и сервисов. Среди СМИ, например, вчера "легли" сайты изданий Нижнего Новгорода, Владимирской области, Рязанской, Дагестана. В общей сложности зацепило пропагандистов из 15 российских областей.

Неделей ранее, 9 мая, Минцифры сообщало о 200 атакованных целях. В частности, ударили по самому дорогому для россиян – алкогольным заводам.

Остановка пивных заводов . Из-за массированой атаки была парализована работа единой государственной автоматизированной информационной системы, отслеживающей обороты алкогольной и спиртосодержащей продукции. В результате остановилось производство на нескольких крупных пивных заводах.

. Из-за массированой атаки была парализована работа единой государственной автоматизированной информационной системы, отслеживающей обороты алкогольной и спиртосодержащей продукции. В результате остановилось производство на нескольких крупных пивных заводах. Онлайн-шоппинг. Из-за киберудара приостановили работу онлайн-магазины.

Вместо нескольких кликов за компьютером дали россиянам возможность прогуляться несколько километров за желаемой покупкой. Свежий воздух полезен для мозга,

– написали в телеграм-канале Министерства.

Тендерные площадки. Парализована работа десятков российских электронных систем для публичных закупок, из-за чего срываются торги.

Парализована работа десятков российских электронных систем для публичных закупок, из-за чего срываются торги. Системы подачи электронной отчетности. Жители страны-оккупанта несколько недель не могли подать на отчетность вовремя.

Жители страны-оккупанта несколько недель не могли подать на отчетность вовремя. Сервисы российской пропаганды.

Это далеко не конец. Команда не собирается останавливаться на достигнутом и будет в дальнейшем защищать киберфронт и наносить врагу удары.