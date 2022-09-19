Об этом рассказали 19 сентября в сообществе IT-Армии. Отметили, что кремль мобилизует мужчин, сидящих в тюрьмах.

На тему "Вагнеровцы" делятся на 2 касты людей: как россия использует их на войне

"Сайт группы "Вагнера", которая собирает российских узников для войны в Украине, взломан IТ-армией! Все персональные данные наемников у нас! Каждого палача, убийцу и насильника ждет суровое наказание. Месть неизбежна! Слава Украине! Слава ВСУ!", – написали в IT-Армии.

Сколько вагнеровцев есть в Украине

Россия вовлекает в войну вагнеровцев из-за провала мобилизации в центральных и юго-восточных регионах. В Главном управлении разведки считают, что на временно оккупированных территориях Украины дислоцируются около 4 500 – 5 тысяч таких боевиков. Оккупанты действуют как штурмовые отряды в первой линии наступательных войск.

Украинским защитникам удалось взять в плен 2 группы вагнеровцев. Военные показали видео, как пополняют обменный фонд.

Кстати Могут бежать или перейти на украинскую сторону, – правозащитник о мобилизации зэков в россии

Как вербуют наемников

Оккупанты опубликовали видео, как олигарх евгений пригожин вербует заключенных для убийства украинцев. Именно этот россиянин является близким лицом к владимиру путину и контролирует группу "Вагнер". Этот факт прокомментировал советник Офиса Президента Алексей Арестович.

Жесткий принципиальный мужик. Если правильно себя ведешь, то гарантии, зарплата, слава, если неправильно – расстреляем. Хочется служить этой суровой машине верой и правдой, – сказал советник Офиса Президента.

По словам Арестовича, такое пополнение войска никак не влияет на ход боевых действий. У них нет никаких военных специальностей, поэтому ВСУ быстро их ликвидирует. Советник сказал, что такая вербовка свидетельствует о неспособности армии врагов справиться с войной.

"Здоровья "зона" не добавляет, да и военной специальности там не учат. Поэтому наши ВСУ "перемелят" все это и даже не заметят", – добавил Арестович.

Обратите внимание - в августе защитники разбили базу пвк "вагнер" в Попасной: смотрите видео.