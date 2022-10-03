В этом году одним из самых ожидаемых гостей стал CEO Baykar Халук Байрактар. 24 канал побывал на главном IT-событии Украины и готов рассказать о самом интересном.

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Дискуссии и встречи: о чем говорили на IT Arena 2022

IT Arena 2022 собрала аудиторию для шести больших дискуссий, в частности:

Разговор с COO компании Mosqitter, в прошлом году победившей в конкурсе стартапов. Ольга Дячук рассказала о работе и вызовах компании сегодня во время полномасштабной войны.

Дискуссия на тему волонтерства в Украине и за ее пределами. В обсуждении приняли участие Халук Байрактар, генеральный директор Baykar, Сергей Притула, основатель благотворительного фонда, директор фонда "Вернись живым" Тарас Чмут и экономист Павел Шеремета.

Халук Байрактар (по видеосвязи из Турции), Павел Шеремета, Сергей Притула и Тарас Чмут на IT Arena 2022 / Фото 24 канала



Львовский IT-кластер передал 2 миллиона гривен Сергею Притуле и 11 дронов для его фонда / Фото 24 канала

Дискуссия о взаимодействии правительства и технологического бизнеса.

Обсуждение кибервойны, развернутой Россией против Украины не только во время полномасштабного вторжения, но и годы до того. Краткую статистику представила Ким Зеттер, американская журналистка-расследователь, освещающая вопросы кибербезопасности с 1999 года. На ее счету многочисленные обнародования историй о слежках АНБ, WikiLeaks и хакерском подполье.

Ким Зеттер представит отчет о российских нападениях на украинское киберпространство / Фото 24 канала



Виктор Жора (заместитель Председателя Государственной службы по вопросам защиты информации и информатизации), Кеннет Гирс (аналитик по внешним коммуникациям компании Very Good Security) и Ким Зеттер во время дискуссии / Фото 24 канала

Кроме того, говорили о том, как технологическая индустрия поддерживает страну во время войны и о будущем беспилотных технологий в Украине и мире в условиях войны и после ее завершения.

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Конкурс стартапов: кто победил и какие призы

В финал Startup Competition прошли десять стартапов, работающих в технологической и гуманитарной сферах. В частности, за главные призы соревновались разработчики бота для поддержки родственников онкопациентов, компания, предлагающая новую технологию солнечных панелей, медицинские и туристические стартапы, сервис для создателей фильмов и видео, технология очистки воды и даже работы.

Кто победил

Первое место завоевал стартап Wrap – сервис для автоматизации процесса съемок видеоконтента. Его создатели получили 20 000 долларов.

– сервис для автоматизации процесса съемок видеоконтента. Его создатели получили 20 000 долларов. На втором месте – Knopka и приз в 18 000 долларов. Запорожская компания занимается решением для больниц, позволяющим эффективно коммуницировать с медицинским персоналом и облегчать процесс оказания медицинской помощи.

и приз в 18 000 долларов. Запорожская компания занимается решением для больниц, позволяющим эффективно коммуницировать с медицинским персоналом и облегчать процесс оказания медицинской помощи. Третье место занял стартап Nanit robot, разрабатывающий "образовательных роботов, демонстрирующих инновационный подход к выявлению творческих и технических способностей детей". Он получил 15 000 долларов.

Финал конкурса стартапов транслировался онлайн: смотрите видео