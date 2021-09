IT Arena 2021: спикеры с AstraZeneca, Headspace, Airbnb и вечеринка во Львовской опере

Через месяц начнется одно из самых ожидаемых событий мира технологий в Украине – IT Arena 2021. Мероприятие объединит самых крутых спикеров, IТ-экспертов и лидеров индустрии. Почему не стоит пропускать IT Arena 2021 читайте дальше.

Лучшие возможности онлайн и офлайн

В этом году IT Arena состоится в смешанном формате, соединив все преимущества офлайна и онлайна. Мероприятие продлится 3 дня с 7 по 9 октября и объединит немало интересных спикеров.

С началом вакцинации от COVID-19 мир частично вернулся к привычному живому общению. Однако, онлайн формат имеет свои несомненные преимущества – это неограниченные возможности привлекать к конференции лучших спикеров на расстоянии, поэтому организаторы решили не отказываться от такой возможности, а сполна использовать ее.

Восемь лет IT Arena

В этом году IT Arena 2021 уже восьмая по счету конференция. Шесть предыдущих состоялись на стадионе Арена Львов. За всю историю проведения, IT Arena посетили 18 192 участника из 40 стран мира, 678 известных спикеров выступили с докладами. В Startup Competition приняли участие 800 стартапов, во Львове было проведено 162 офлайн-митапа и 24 афтепати, 525 часов увлекательного нетворкинга. В 2020 году IT Arena посетили 4 076 участников из 82 украинских и 62 зарубежных компаний.

Интересные спикеры IT Arena 2021

В этом году IT Arena традиционно делится на тематические блоки:

бизнес;

продукт;

технологии.

Все они представлены спикерами из таких ведущих мировых компаний как:

AstraZeneca;

Microsoft;

Uklon;

Headspace;

LinkedIn;

Remote;

H&M.

Доктор Шамир Хадер, AstraZeneca, занимается использованием подходов big data и machine learning для ускорения разработки лекарств.

Бет Энн Кац, продакт менеджер Microsoft, входит в топ 100 самых влиятельных женщин в Кремниевой долине по версии Business Journal of Silicon Valley, она занимается темой психического здоровья и снижения стресса.

Дмитрий Дубровский, соучредитель и СЕО компании Uklon, имеет успешный опыт трансформации бизнеса с помощью machine learning.

Фрэнк Бах, ведущий дизайнер продуктов в Headspace, создает и разрабатывает продукты для Headspace, его разработки вошли в 10 лучших приложений, изменяющих мир по версии Forbes.

Мэй Маск – о несокрушимом духе и серьезном отношении к работе

Хедлайнером IT Arena 2021 станет Мэй Маск – самая известная мать в мире, автор мирового бестселлера, известный диетолог, которая выступает по всему миру с докладами на темы здоровья, питания, ведения бизнеса и старения.

На протяжении своей карьеры Маск концентрируется на том как помочь женщинам оставаться уверенными, целенаправленными и сильными.

Startup Competition и 70 тысяч долларов за лучшие идеи

На нынешней IT Arena Мэй Маск выступит в формате онлайн fireside-чатаи сосредоточится на расширении возможностей женщин и их влиянии на развитие технологической отрасли.

В рамках IT Arena состоится соревнование стартапов – Startup Competition, которое соберет самые амбициозные early-stage стартапы Украины. Призовой фонд IT Arena Startup Competition 2021 на сегодня составляет 70 тысяч долларов, и эта сумма будет увеличиваться.

К участию в Startup Competition приглашаются молодые стартапы, которые существуют не более 2-х лет и у которых есть демо-версия продукта. Финал и награждение победителей состоится 9 октября во Львовской Национальной Опере.

Прошлогодние участники предлагали решение таких актуальных проблем, как поддержка фермеров, борьба с насекомыми, превращение воды в санитайзер, помощь людям с биполярным расстройством, цифровое самообслуживание в ресторанах.

Победителем IT Arena Startup Competition 2020 и обладателем главного приза – 10 тысяч долларов от CRDF Global&IT Arena стал харьковский стартап, который соединил агробизнес и технологии. Некоторые предыдущие финалисты соревнования сделали успешные экзиты или масштабировали свой бизнес.