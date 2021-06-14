Американское оборонное агентство DARPA представило новую систему борьбы с беспилотниками, которые угрожают транспортным военным колоннам – Mobile Force Protection (MFP). Она работает благодаря беспилотникам-перехватчикам, которые выбрасывают неизвестный материал, от которого вражеский беспилотник падает на землю.

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Что известно

MFP, инициированная DARPA, стартовала в 2017 году. Соответственно, к ней надо было разработать интегрированную систему, которая была бы способна уничтожать беспилотники, которые находятся на расстоянии до 1 километра от подвижной колонны с минимальными последствиями для окружающих.

Система должна была быть компактной и мобильной, для чего ее предполагалось развернуть на базе внедорожника Humvee или патрульного катера длиной 7,5 метра.

Демонстрация работы новой системы MFP: видео

В текущем варианте система выглядит так:

На Humvee устанавливается радар для автоматического обнаружения вражеских БПЛА.

После обнаружения навстречу беспилотнику направляется дрон-перехватчик.

Его главное оружие – розовое вещество, которым он выстреливает.

После этого вражеский беспилотник теряет подвижность и падает.

Что из себя представляет это вещество, никому неизвестно.