Историки нашли древнегреческий список выпускников, вырезанный на камне
Источник:Arkeonews
Более ста лет в коллекции Национального музея Шотландии хранился артефакт, на который никто не обращал внимания, пока за его изучение не принялись историки. Оказалось, что на 2000-летнем артефакте высечен список выпускников.
Древнегреческая надпись на мраморной плите запечатлела имена группы мужчин в Афинах во время правления императора Клавдия, вступивших в ряды эфебов. Так в Древней Греции назывался юноша, достигший половой зрелости и в возрасте 18 или 19 лет прошедший через двухлетнюю военную подготовку — эфебат.
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Детали открытия
- Своеобразный список выпускников был создан в период с 41 до 54 года нашей эры. Ему около двух тысяч лет.
- Неизвестно, где был выставлен найденный список, но предполагается, что он мог быть вывешен, например, в спортзале, где тренировались ученики.
- В нем указано 31 имя коэфебов, что примерно переводится как "однокурсники".
- Верх пластины имеет заостренную форму и вырезанный потертый рельеф, который, как считается, изображает небольшую масляную амфору, похожую на те, которые эфебы, использовали в своем спортзале.
Мраморная плитка с высеченными именами эфебов / Фотографии National Museums Scotland
Среди Имен есть и те, которые никогда не встречались в древнегреческом языке. Считается, что это одно из наиболее ранних свидетельств участия граждан других государств в братстве эфебов. Дело в том, что со временем требования к кандидатам ослаблялись, двухлетняя военная подготовка стала необязательной, обучение менее суровым и военизированным. Еще до II века до нашей эры эфебат был открыт для иностранцев, а в обучающую программу добавлены литература и философия.
Мраморная плитка с высеченными именами эфебов / Фотографии National Museums Scotland