Древнегреческая надпись на мраморной плите запечатлела имена группы мужчин в Афинах во время правления императора Клавдия, вступивших в ряды эфебов. Так в Древней Греции назывался юноша, достигший половой зрелости и в возрасте 18 или 19 лет прошедший через двухлетнюю военную подготовку — эфебат.

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Детали открытия

Своеобразный список выпускников был создан в период с 41 до 54 года нашей эры. Ему около двух тысяч лет.

Неизвестно, где был выставлен найденный список, но предполагается, что он мог быть вывешен, например, в спортзале, где тренировались ученики.

В нем указано 31 имя коэфебов, что примерно переводится как "однокурсники".

Верх пластины имеет заостренную форму и вырезанный потертый рельеф, который, как считается, изображает небольшую масляную амфору, похожую на те, которые эфебы, использовали в своем спортзале.



Мраморная плитка с высеченными именами эфебов / Фотографии National Museums Scotland

Перевод текста таков: "В архонте Метродора, когда надзирателем был Дионисодор (сын Дионисодора) из Флии, Аттик, сын Филиппа, вписав своих собратьев-эфебов (и) друзей, посвятил (этому). Избранными братьями Аттика в эфебате были Эолион, Дионис, Анф, Геракон, Феогас, Харопеин, Трифон, Дорион, Фидий, Симмах, Афинион, Антипа, Еводос, Метробий, Гипсигон, Аполлонид, Герма, Феофас, (Г?) Элис, Атлас, Зопирос, Эвтиктос, Мусайс, Анейкет, Секунд, Зосима, Примос, Дионис, Эйсиген, Сотас и Андронейкос".

Среди Имен есть и те, которые никогда не встречались в древнегреческом языке. Считается, что это одно из наиболее ранних свидетельств участия граждан других государств в братстве эфебов. Дело в том, что со временем требования к кандидатам ослаблялись, двухлетняя военная подготовка стала необязательной, обучение менее суровым и военизированным. Еще до II века до нашей эры эфебат был открыт для иностранцев, а в обучающую программу добавлены литература и философия.



Мраморная плитка с высеченными именами эфебов / Фотографии National Museums Scotland