Генеалогия да Винчи: историки нашли 14 живых родственников знаменитого ученого

Историки построили генеалогическое древо Леонардо да Винчи, проследив историю рода в течение 690 лет и 21 поколения. У великого ученого и художника нашлось 14 ныне живущих родственников.

Итальянские историки Алессандро Веццози и Аньезе Сабато изучали семью да Винчи. Они проследили пять ветвей, начиная с прапрапрадеда Микеле, который родился в 1331 году. Исследование было опубликовано в журнале Human Evolution.

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Потомки да Винчи

Работа заняла десять лет и восполняет пробелы в истории рода да Винчи. У самого Леонардо не было детей, но его сводные братья по отцу продолжили род.

Среди ныне живущих родственников-мужчин итальянского гения оказались фермеры, офисные работники, обойщик, продавец фарфора и даже художник. Узнав о своем родстве с Леонардо, они были просто поражены.



Исследователи с результатами своего десятилетнего труда / Фото Daily Mail

Леонардо – несравненный гений, и для меня большая честь разделить бесконечно малую часть его генетического наследия,

– поделился 85-летний Паоло Винчи.

А вот 44-летний Милко Винчи сказал, что первой реакцией были "честь и безмерная гордость", но потом он почувствовал себя неготовым выступать в роли родственника гения.

Может быть, некоторые из моих работ заставили Леонардо перевернуться в гробу, но другими, я надеюсь, он гордится,

– сказал художник Джованни Винчи.



Часть генеалогического дерева Леонардо да Винчи / Фото Daily Mail