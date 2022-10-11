В августе мы писали, что ценная рукопись из библиотеки Мичиганского университета, авторство которой приписывали Галилео Галилею, оказалась искусной подделкой. Также ненастоящим признан документ в библиотеке Моргана в Нью-Йорке. Итальянский историк, исследующий этот вопрос, случайно наткнулся на другую работу ученого.

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Это подделка

Письмо из Мичигана было засвидетельствовано архиепископом Пизы кардиналом Пьетро Маффи. Кардинал имел в своей коллекции еще два документа, якобы написанных Галилеем, которые он использовал для сравнения. Но впоследствии было доказано, что они также фальшивые. Интересно, что одна из этих подделок – письмо – сопровождала трактат 1606 года "Libro della Considerazione Astronomica" автора Алимберто Маури. В этом тексте, среди других соображений, приводились доказательства существования гор на Луне, а движение небесных тел по неравномерным траекториям объяснялось физическими причинами.

Предположение о том, что "Libro della Considerazione Astronomica" на самом деле могло быть написано Галилеем, начали появляться вскоре после публикации текста. Например, по словам одного из коллег Галилея по Падуанскому университету Фортуны Лицети, Маури был человеком, который является искусным математиком, но "притворяется" астрономом.

"Libro della Considerazione Astronomica" является фактически комментарием и ответом на работы тогдашнего философа Лодовико делле Коломбе, которого называют "соперником" Галилея. Делле Коломбе был сторонником устаревшего учения, утверждавшего, что Земля находится в центре Вселенной, Солнце вращается вокруг нее, а звезды на небе неподвижны. В своих рассуждениях по вопросам мироздания под названием "Risposte piacevoli e curiose" он критикует взгляды Галилея, но не указывает на него прямо, называя конкурента "господин Маска" и "тот профессор, который преподает в Падуе".

Один из студентов Падуанского университета при этом написал Галилео Галилей рядом с подзаголовком своего экземпляра Risposte, в котором упоминался господин Маска.

Также подтверждено, что Галилей действительно использовал псевдонимы. Например, он участвовал в дебатах относительно сверхновой 1604 под именем Чекко да Ронкитти.

Сильнейшим доказательством авторства Галилея является список, который он составил из конкретных мест в тексте делле Коломбе, где тот "говорит обо мне с презрением". Однако когда Маттео Коски, историк из Венецианского университета Ка'Фоскари, пересмотрел эти ссылки, то обнаружил, что все они ведут на отрывки, являвшиеся нападками на псевдоним Алимберто Маури. Коски говорит, что Галилей не чувствовал бы себя лично атакованным этими заявлениями, если бы сам не был Маури.

Исследование также выявило рукописную записку Галилея, указывающую на то, что астроном готовил и другой ответ делле Коломбе, но решил, что это просто не стоит его времени. Они продолжали спорить и через годы – о движении Земли, поверхности Луны и прочем, но к тому времени Галилео уже был известен и больше не имел потребности в псевдониме.