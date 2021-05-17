Шаттл Endeavour работал на благо человечества с 1992 года. К 2011 он "имел за спиной" 24 космических полета. Ремонт спутников на орбите, вывод спутников на орбиту, возврат спутников с орбиты на Землю, многочисленные эксперименты, миссия к орбитальной станции "Мир", ремонт "Хаббла", сборник Международной космической станции – послужной список "Эндевора" поразительный.

Читайте о первом полете шаттла Endeavour



Шаттл Endeavour готов к старту / Фото NASA

Но программа Space Shuttle была завершена и миссия STS-134 стала последней для "Эндевора".

Экипаж миссии STS-134

Командиром экипажа был выбран Марк Келли – опытный астронавт, совершивший к тому времени три полета на шаттлах.

– опытный астронавт, совершивший к тому времени три полета на шаттлах. Пилотом стал Грегори Джонсон – для него миссия STS-134 стала вторым полетом.

– для него миссия STS-134 стала вторым полетом. Специалисты полета Эндрю Фьюстел и Эдвард Финк – для Фьюстела это был второй полет; ранее он летал на шаттле Atlantis в рамках миссии STS-125. Эдвард Финк должен был лететь уже третий раз; до шаттла Финк дважды летал на российских "Союзах".

– для Фьюстела это был второй полет; ранее он летал на шаттле Atlantis в рамках миссии STS-125. Эдвард Финк должен был лететь уже третий раз; до шаттла Финк дважды летал на российских "Союзах". Специалисты полета Грегори Чамитофф и Роберто Виттори – для Чамитоффа STS-135 стал вторым полетом в карьере; Виттори летел третий раз.

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Плакат миссии, стилизованный под Star Trek / Фото NASA

Перед стартом миссии STS-134

Задолго до старта космического корабля его начали сопровождать многочисленные проблемы.

Братья-близнецы в космосе и отсрочка старта

Старт был запланирован на 26 ноября 2010 года, хотя первоначально должен был состояться раньше. Причиной первой отсрочки стала неготовность к полету полезного груза – магнитного альфа-спектрометра.

26 ноября 2010 года на Международной космической станции появился новый командир. Им стал брат близнец Марка Келли Скотт.

Командир 26-й экспедиции МКС Скотт Келли / Фото NASA

После этого началась целая цепь переносов:

1 июля 2010 года старт перенесли на 26 февраля 2011 года – причиной вновь стал не готовый к полету альфа-спектрометр.

– причиной вновь стал не готовый к полету альфа-спектрометр. 1 октября 2010 старт откладывают на один день – на 27 февраля 2011 года . Причиной послужил перенос старта грузового корабля ATV Johannes Kepler, который теперь должен был пристыковаться к МКС 25 февраля 2011 года.

. Причиной послужил перенос старта грузового корабля ATV Johannes Kepler, который теперь должен был пристыковаться к МКС 25 февраля 2011 года. 3 декабря 2010 года старт снова перенесли. Новая дата – 1 апреля 2011 года . Причиной стала отсрочка запуска другого шаттла – Discovery.

. Причиной стала отсрочка запуска другого шаттла – Discovery. 6 января 2011 года произошла очередная отсрочка. Виновным снова оказался шаттл Discovery, запуск которого так же переносили из-за ремонта. Новой ориентировочной датой назвали 28 апреля 2011 года.

13 января 2011 года в NASA назначили конечную, как тогда считали, дату старта – 19 апреля 2011 года.

Если бы 3 декабря 2010 года дату старта шаттла Endeavour не перенесли на апрель, то на орбите встретились бы два брата-близнеца: Скотт и Марк Келли. Скотт находился на МКС до 16 марта 2011 года.

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Встреча братьев Келли 17 марта 2011 года / Фото NASA

Покушение на жизнь

8 января 2011 года произошла трагедия. Член Палаты представителей США Габриэль Гиффордс проводила мероприятие "Конгресс в вашем уголке". Вокруг нее собралось около 30 человек. В этот момент 22-летний Джаред Ли Лофнер достал пистолет и с минимального расстояния выстрелил в голову представительнице Конгресса. Габриэль Гиффордс – жена командира миссии STS-134 Марка Келли. Жертвами убийцы стали 6 человек.



Марк Келли и Габриэль Гиффордс / Фото Wikipedia

Марк Келли сразу вылетел в город Тусон, где произошла стрельба. 4 февраля 2011 года он заявил, что Габриэль выздоравливает, а он с 7 февраля возвращается к тренировкам.

Гиффордс выздоровеет и сможет приехать на старт миссии STS-134, чтобы провести своего мужа.



Марк Келли и Габриэль Гиффордс, ноябрь 2011 года / Фото Chron

Самоубийство

11 марта 2011 года Endeavour наконец вывезли на стартовую площадку, чтобы подготовить к полету, запланированному на 19 апреля. Подготовкой занималась компании United Space Alliance. 14 марта инженер компании Джеймс Вановер совершил самоубийство, упав с высоты 40 метров на стартовую площадку.

Причиной самоубийства могла стать депрессия. Она возникла у 53-летнего мужчины из-за сокращения штата работников компании, куда попал и он. Необходимость сокращения возникла из-за закрытия программы Space Shuttle.



Поворотный мостик, из которого выпрыгнул Джеймс Вановер / Фото NASA

Барак Обама и отсрочка старта

4 апреля 2011 года старт снова перенесли. На этот раз причиной стал старт грузового космического корабля "Прогресс". По плану, он должен был пристыковаться к станции 29 апреля, когда там еще должен был находиться шаттл. Но стыковка кораблей с МКС запрещалась, если там был пристыкован шаттл. Новая дата – 29 апреля.

И вот, наконец, 29 апреля 2011 года. Шаттл стоит на стартовой площадке №39-А на мысе Канаверал. Баки заправлены, "Прогресс" уже пристыковался к Международной космической станции, Президент США ждет старта на трибуне – можно лететь.

Но запуск снова откладывают из-за неисправности вспомогательной силовой установки. Ремонт затянулся до 9 мая и новой датой старта объявлено 16 мая 2011 года.

Барак Обама стал первым президентом с 1998 года, прибывшим на запуск космического корабля. Но он так его и не увидел из-за отсрочки.

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Барак Обама вместе с семьей рассматривают плитки теплозащиты шаттла / Фото NASA



Барак Обама вместе с семьей рассматривают шаттл Atlantis, полет которого завершит 30-летнюю программу полетов / Фото NASA



Не теряя времени даром, Президент пообщался с командой "Эндевора" / Фото NASA

16 мая 2011 года в 12:53 по всемирному координированному времени шаттл Endeavour, преодолев все преграды на пути запускает три двигателя RS-25 и два твердотопливных SRB. Старт!

Старт шаттла Endeavour: смотреть видео онлайн

Полет: подборка удивительных фотографий



Старт "Эндевора" / Фото NASA



Низкая облачность не дала зрителям полноценно насладиться запуском / Фото NASA



Но с другой стороны облачного одеяла шаттл ждал самолет, с которого и сделали эту фотографию / Фото NASA

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Отсоединенный внешний бак шаттла – единственная одноразовая деталь в космическом корабле; твердотопливные ускорители отсоединились ранее / Фото NASA



Вот и она – Международная космическая станция, форпост космической экспансии человечества / Фото NASA



А с МКС наблюдают за шаттлом / Фото NASA



​У кого-то за окном яблони расцветают, а у кого-то – МКС летает / Фото NASA



Шаттл все ближе / Фото NASA

После катастрофы шаттла "Колумбия" 1 февраля 2003 года шаттлы, которые приближались к МКС должны были делать перед ней своеобразные пируэты. Это нужно было для того, чтобы экипаж станции мог сфотографировать и рассмотреть возможные повреждения на поверхности космического челнока.



От внимательности экипажа МКС зависели жизни экипажа шаттла / Фото NASA



Особое внимание уделялось нижней плоскости челнока, ведь именно она принимала "удар атмосферы" при посадке / Фото NASA



В случае обнаружения повреждений, экипаж шаттла перешел бы на МКС; затем их мог эвакуировать либо другой шаттл, либо российские "Союзы" / Фото NASA



С челноком все хорошо, стыковка состоялась, поэтому теперь время работать: с помощью руки-манипулятора Canadarm из грузового отсека достают специальную платформу / Фото NASA

Canadarm шаттла передает платформу Canadarm2 МКС – своеобразное роботизированное рукопожатие / Фото NASA



Фото из серии "найдите астронавтов"; после того, как полезная нагрузка "распакована" ее нужно установить руками, а это означает выход людей в открытый космос / Фото NASA



Эндрю Фьюстел (справа) и Грегори Чамитофф; оцените масштаб станции, по сравнению с астронавтами / Фото NASA



23 мая от МКС отстыковался корабль "Союз ТМА-20", из которого и сделали эту фотографию; на противоположной стороне от шаттла пристыкован ATV Johannes Kepler, из-за которого запуск "Эндевора" перенесли / Фото NASA

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Во время миссии было сделано много невероятных фотографий / Фото NASA



Но работа завершена, шаттл отстыковался и сделал на прощание эту фотографию Международной космической станции; больше Endeavour в космос не полетит / Фото NASA