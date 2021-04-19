Об успешности миссии Ingenuity NASA сообщило на пресс-конференции, посвященной этому событию, которое транслировалось на ютуб-канале ведомства.

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Как прошел полет Ingenuity

Аппарат Ingenuity совершил первый в истории винтовой полет за пределами Земли. Камеры самого дрона, так и ровера работали во время этого события, поэтому точно будут фото и видео, однако они будут расшифрованы позже.

NASA получило данные и подтверждение телеметрии, которая подтвердила, что аппарат совершил успешный подъем, задержку роторов (запланированное зависание) и успешную посадку.



Фото тени аппарата Ingenuity с высоты 3 метра / Фото NASA

Сейчас NASA продолжает получать данные с Марса. Отметим, что аппарат Ingenuity фиксировал полет с двух камер, одна направлена вниз, а другая на горизонт. Также процесс полета снимал и ровер Perseverance, который зафиксировал подъем и посадку вертолета.



Аппарат Ingenuity поднялся над поверхностью Марса / Фото NASA

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