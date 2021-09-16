Исторический момент: SpaceX впервые отправила в космос полностью гражданский экипаж

Компания SpaceX отправила в космос первую полностью гражданскую миссию Inspiration4. В рамках миссии в космическое пространство на трое суток отправился экипаж из четырех человек, в составе которого нет ни одного профессионального астронавта. Старт ракеты-носителя Falcon 9 с кораблем Crew Dragon состоялся 16 сентября с площадки Космического центра Кеннеди на мысе Канаверал.

Старт ракеты Falcon 9 с кораблем Crew Dragon

Пуск ракеты Falcon 9 с кораблем Dragon и гражданским экипажем на борту состоялся в запланированном окне 16 сентября в 3:02 по киевскому времени.

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Видео запуска ракеты

План миссии Inspiration4

В рамках миссии Inspiration4 корабль Crew Dragon вместе с экипажем проведет три дня на орбите Земли, после чего войдет в атмосферу и сделает посадку возле побережья Флориды в Атлантическом океане. Миссия уже стала крупнейшим в истории прорывом в космическом туризме.

Миссия Inspiration4 в целом похожа на обычные пуски кораблей SpaceX к Международной космической станции, только на этот раз стыковки с орбитальной станцией не предусмотрено. Вместо этого космический корабль с экипажем будет 15 раз в сутки облетать Землю и наблюдать за поверхностью планеты с высоты в 580 километров. По данным SpaceX, траектория полета Crew Dragon будет проходить выше расположения МКС и космического телескопа Хаббл.

Кстати, впервые люди отправились так далеко в космос после миссии по ремонту телескопа Хаббл в 2009 году.



Саян Проктор в космосе в смотровом куполе корабля Crew Dragon / Фото SpaceX



Джаред Айзекман / Фото SpaceX

Чем займется экипаж в космосе

Стоит отметить, что во время полета члены экипажа не будут сидеть сложа руки все время. Они намерены осуществить несколько медицинских экспериментов и получить важные данные для будущих пилотируемых миссий. Подготовку к полету в космическое пространство члены экипажа миссии Inspiration4 начали еще в марте этого года, пройдя полноценный курс астронавтов.



Нашивка миссии Inspiration4 / Фото SpaceX

Экипаж миссии Inspiration4

Миссия Inspiration4 не обошлась без миллиардера в составе экипажа. Полет финансировал 38-летний Джаред Айзекман, который является основателем и генеральным директором компании Shift4 Payments, занимающейся обработкой цифровых платежей. Он оплатил проведение трехдневной миссии и стал одним из членов экипажа.

Вместе с Айзекменом три дня на низкой околоземной орбите проведут:

29-летняя Хейли Арсиной , которая пережила рак костей и в настоящее время работает помощником врача в Детской исследовательской больнице Св. Джуда. Арсиной, которая возьмет на себя функции главного медика экипажа, также станет самой молодой американкой, побывавшей в космосе.

, которая пережила рак костей и в настоящее время работает помощником врача в Детской исследовательской больнице Св. Джуда. Арсиной, которая возьмет на себя функции главного медика экипажа, также станет самой молодой американкой, побывавшей в космосе. 42-летний ветеран ВВС США Крис Семброски ;

; и 51-летняя Сиан Проктор, американская исследовательница, геофизик и лицензированный пилот.



Экипаж Inspiration4 Крис Семборски, Сиан Проктор, Джаред Айзекмана, Хейли Арсиной / Фото SpaceX

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Почему полет Inspiration4 такой важный

Этот полет стал очередной вехой в области развития космического туризма, для которой 2021 год выдался весьма продуктивным. Ранее в этом году в суборбитальном пространстве побывали экипажи во главе с владельцами частных космических компаний Blue Origin и Virgin Galactic. Миллиардеры Джефф Безос и Ричард Брэнсон вошли в число первых пассажиров кораблей, которые были созданы в их компаниях и предназначены для доставки туристов в космическое пространство.

Несколько интересных фактов о миссии Inspiration4

Космический корабль Crew Dragon для миссии Inspiration4 был специально переоборудован для туристического полета. Корабль получил специальный купол через который можно наблюдать за космосом.

Netflix снял документальный сериал о миссии Inspiration4 в котором показал процесс подготовки к миссии и уникальные кадры. Его можно посмотреть на стриминговой платформе.

Одна из миссий полета – привлечение внимания к детской онкологической больнице имени Святого Иуды и исследовательской работы по лечению рака. Миллиардер Джаред Айзекман выделил для больницы 100 миллионов долларов.

Это первый в истории полет такого масштаба, когда в космос отправляются туристы и они летят не на субтропическую орбиту, а за пределы МКС и даже телескопа Хаббл, где побывали не все астронавты.