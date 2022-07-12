Исторический момент: Байден показал миру первое фото из космического телескопа "Джеймс Уэбб"

Джо Байден показал первое фото из космического телескопа Джеймс Уэбб. Это кадры из очень глубочайшего космоса.

Соответствующее изображение было опубликовано президентом США. Он также заявил, что это исторический момент для науки и техники.

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Появилось фото из очень глубокого космоса

Первое изображение, сделанное космическим телескопом Уэбб, символизирует исторический момент науки и техники. Для астрономии и исследования космоса,

– заявил Байден.

Добавил также, что говорится об историческом моменте не только для США, но и всего человечества. По предварительным данным, этот снимок сделали в NASA:

телескоп передал наиболее точное изображение объекта из очень глубокого космоса, известное истории;

это фото галактического кластера SMACS 0723, на котором можно рассмотреть много деталей.

Коротко о "Джеймсе Уэббе"

"Джеймс Вебб" постоянно работает в инфракрасном диапазоне. На нем видно, как скопление SMACS 0723 выглядело 4,6 миллиарда лет назад. То есть показывает, о насколько глубоком космосе идет речь.

Овновная задача "Джеймса Уэбба" – искать древнейшие галактики вселенной. Ученые уже готовятся получать и обрабатывать неизвестные данные о массах, истории, структуре и возрасте таких галактик.

По данным СМИ, этот телескоп уже отправлял свои кадры на землю, однако они носили технический характер.

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Телескоп "Джеймс Уэбб" назван в честь бывшего руководителя NASA. Это орбитальная обсерватория. Ее создавали многие годы, стоила она 10 миллиардов долларов. Эту станцию ​​называют преемницей легендарного "Габбла".