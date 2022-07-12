Соответствующее изображение было опубликовано президентом США. Он также заявил, что это исторический момент для науки и техники.
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Появилось фото из очень глубокого космоса
Первое изображение, сделанное космическим телескопом Уэбб, символизирует исторический момент науки и техники. Для астрономии и исследования космоса,
– заявил Байден.
Добавил также, что говорится об историческом моменте не только для США, но и всего человечества. По предварительным данным, этот снимок сделали в NASA:
- телескоп передал наиболее точное изображение объекта из очень глубокого космоса, известное истории;
- это фото галактического кластера SMACS 0723, на котором можно рассмотреть много деталей.
Коротко о "Джеймсе Уэббе"
- "Джеймс Вебб" постоянно работает в инфракрасном диапазоне. На нем видно, как скопление SMACS 0723 выглядело 4,6 миллиарда лет назад. То есть показывает, о насколько глубоком космосе идет речь.
- Овновная задача "Джеймса Уэбба" – искать древнейшие галактики вселенной. Ученые уже готовятся получать и обрабатывать неизвестные данные о массах, истории, структуре и возрасте таких галактик.
- По данным СМИ, этот телескоп уже отправлял свои кадры на землю, однако они носили технический характер.
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