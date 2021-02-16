Американский профессор истории Торе Олссон объявил о создании учебного курса на базе серии игр Red Dead Redemption. Курс получил название Red Dead America и будет освещать Американскую историю начала XX века.

Учебный курс будут преподавать в Университете Теннесси, который находится в Ноксвилле. Во время обучения Олссон будет рассказывать о событиях, произошедших с 1899 по 1911 год, демонстрируя некоторые примеры на материалах из видеоигр.

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О чем расскажет курс

По словам профессора охватываются такие темы, как мифология фронтира, имущественное неравенство, поселенческий колониализм, Мексиканская революция и многое другое.

Он уточнил, что в игре Red Dead Redemption допущено много исторических неточностей. Однако, по его словам, игровая серия может стать хорошей отправной точкой в изучении истории указанного периода.

Используя видеоигры в качестве платформы для обучения, Олссон стремится привлечь студентов, для которых история не является основным направлением. Познакомиться с курсом сможет любой желающий. Максимальное наполнение группы составляет 35 человек. Обучение стартует в августе 2021 года.

В комментариях к публикации профессор Северо-Западного университета Миссури Роберт Восс назвал идею потрясающей. Он рассказал, что тоже использовал Red Dead Redemption на своем учебном курсе. Восс специализируется на изучении капитализма XIX века.