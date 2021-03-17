Всего несколько месяцев назад ученые сообщили об обнаружении очень низкочастотных гравитационных волн. Проанализировав полученные данные, астрофизики из Германии предположили, что у этих волн могут быть необычные источники – охлаждение Вселенной после Большого взрыва или поле частиц темной материи.

Гравитационные волны впервые обнаружили в 2015 году, спустя столетие после предсказаний Эйнштейна. По сути это возмущение на ткани пространства-времени, которое обычно создают катаклизмы космического масштаба – столкновения черных дыр или нейтронных звезд.

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Эти события становятся источником коротких сигналов, которые "омывают" Землю за секунды или даже быстрее. Но теоретически должно быть постоянное фоновое поле слабых волн с огромной длиной волны, которому может понадобиться больше года, чтобы пройти мимо нас. Их гораздо сложнее засечь, и они требуют значительно больших детекторов, чем те, которые можно построить на Земле.

Но в январе коллаборация NANOGrav сообщила о первом обнаружении именно этих волн с частотой около 10-8 Гц. Их заметили астрономы в ходе наблюдения за серией ярких пульсаров в течение десяти с лишним лет, проанализировав интервалы искажения света, которые отвечали движению гравитационных волн.

Исследование гравитационных волн учеными

Астрофизики из Университета Майнца изучили источник этих волн и обнаружили, что сигнал совпадает с двумя сценариями, которые лежат вне Стандартной модели: с фазовым переходом в ранней Вселенной и полем аксионоподобных частиц, которые могут быть темной материей.

Первый вариант ведет нас почти к рождению Вселенной.

После Большого взрыва она была заполнена кварк-глюонной плазмой – густым "супом" элементарных частиц – которые медленно охлаждались и превращались в ту материю, которую мы знаем сегодня. Считается, что этот фазовый переход стал причиной колоссальных возмущений, которые можно обнаружить сегодня в виде низкочастотных гравитационных волн.

Второй сценарий предполагает, что низкочастотные гравитационные волны могли возникнуть из "поля темной материи".

Аксион – гипотетические элементарные частицы, которые перемещаются по Вселенной в виде волн, редко взаимодействуя с обычной материей. Они могли передать энергию другой гипотетической частицы – темного фотона. Этот перенос энергии усилил квантовые флуктуации в поле темного фотона, которые выросли во что-то вроде фоновой гравитационной волны.

По мнению ученых, из двух сценариев наиболее вероятен фазовый переход. Однако отмечают, что первый вывод – что волны возникли из-за фонового шума от столкновения сверхмассивных черных дыр – все еще самый подходящий.