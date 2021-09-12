Исследуя динамику расширения Вселенной, ученые открыли более 400 новых объектов

Солнечная система не ограничивается орбитой крайней планеты, Нептуна. За ее пределами начинается область транснептуновых объектов. Они имеют разные формы, размеры и цвета. Самый известный среди этих объектов – карликовая планета Плутон. Но кроме него существуют тысячи других тел.

Из-за очень малых размеров и огромной удаленности от Солнца обнаружить транснептуновые объекты очень сложно. Но все равно их открыто уже более 2 тысяч. Международная группа астрономов решила увеличить количество выявленных объектов оригинальным способом, проверив данные астрономического обзора Dark Energy Survey, который исследовал динамику расширения Вселенной.

За орбитой Нептуна Ученые знают, где искать девятую планету Солнечной системы

Изображения некоторых из самых известных транснептуновых объектов / Фото Википедии

Изучали крупномасштабные структуры Вселенной, а нашли сотни ледяных тел

Группа ученых использовала данные Dark Energy Survey, которые представляли собой изображения в видимом и ближнем инфракрасном диапазонах. Фотографии делались с помощью высокочувствительного 4-метрового телескопа имени Виктора Бланко.

Благодаря наблюдениям обсерватории для астрономического обзора Dark Energy Survey ученые хотят лучше изучить динамику расширения Вселенной и развития крупномасштабных структур.

Проанализировав данные, собранные с 2013 по 2019 годы, международная группа ученых обнаружила 815 транснептуновых объектов, из которых 461 никогда не наблюдались ранее.

Таким образом количество известных транснептуновых тел выросло почти на 500 единиц.

Интересное на сайте Горячий, холодный и быстрый: ученые обнаружили новый тип космических объектов

Помощь астрономам

Кстати, каждый из вас может помочь астрономам и самостоятельно сделать открытие.

Например, на сайте Zooniverse можно помочь научному сообществу в поиске девятой планеты Солнечной системы, или выявить новые коричневые карлики. Для этого придется пересмотреть множество фотографий, сделанных космическим телескопом WISE

А на сайте International Astronomical Search Collaboration (IASC) каждый желающий может помочь в обнаружении неизвестных астероидов, случайно попавших в поле зрения телескопов.