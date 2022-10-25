Чешские ученые превратили воду в металл – это считалось невозможным на Земле

Группа ученых под руководством Павла Юнгвирта из Чешской академии наук сумела наделить чистую воду свойством металла. Из идеального изолятора она превратилась в проводник электрического тока.

Подобные результаты возможны только при невероятно высоком давлении в 48 мегабар. Это крайне сложно реализовать, а потому и исследовать такую "металлическую воду" было невозможно. Теперь благодаря новому исследованию ученые могут наблюдать фазовый переход воды в металл в обычных условиях.

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Детали эксперимента

Обычная вода производит ток, потому что она наполнена ионами разных веществ. В чистой воде свободных ионов нет, поэтому она является изолятором. Однако при высоком давлении атомы сжимаются настолько, что орбитали электронов перекрываются и начинают смещаться.

Такой процесс в теории можно проделать с любым веществом, но во Вселенной подобные условия существуют разве что внутри газовых гигантов, вроде Юпитера.

Поэтому ученые испытали другой способ превратить чистую воду в металл – насытить ее электронами другого вещества. Например, щелочные металлы, которые легко их отдают. Сложность состоит в том, что контакт такого металла с водой порождает взрывную реакцию, поэтому чешские ученые поступили наоборот. Они выдавили в вакуумной камере каплю из сплава натрия и калия, а оптом нанесли на нее водяную пленку методом парового осаждения.

Капля приобрела золотистый цвет и стала проводником, что было подтверждено с помощью двух различных технологий спектроскопии. Время существования такой капли невелико, но достаточно для проведения измерений.

Капля в вакуумной камере: видео