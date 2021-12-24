Исследователи взломали электронный тест на COVID-19 и смогли подделать результаты

Эксперты компании F-Secure протестировали домашний тест на Covid-19, оснащенный Bluetooth. Они смогли взломать устройство и подделать результат анализа.

Для проверки специалисты взяли тест Ellume COVID-19 Home Test. Он использует анализатор, подключаемый к смартфону через Bluetooth и передающий на него данные. После этого информация отправляется в организацию Azova, сертифицирующую результаты тестов на COVID, чтобы туристы могли въехать в США.

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Как взломали тест

В ходе тестов исследователи обратили внимание на активность файлов в прошивке устройства.

Оказалось, что пользователи с уровнем доступа root могут запускать их, чтобы "помочь взаимодействовать с анализатором через Bluetooth".

Исследователи пишут, что смогли вмешаться в трафик и повлиять на передачу данных.

Для опыта исследовательница организации использовала устройство Elumen для проверки на COVID. Ее тест получился отрицательным, но эксперты применили методы взлома для изменения результата на положительный.

– это фактически доступ уровня главного администратора, доступ к безграничным возможностям. Root дает полный контроль над устройством, возможность обходить разнообразные ограничения, введенные разработчиками, использовать скрытые возможности, активировать и редактировать все системные файлы, недоступные обычным пользователям и многое другое. Получение таких прав обычно означает потерю гарантийного обслуживания и для неискушенного пользователя несет определенные опасности, ведь в таком режиме легко испортить файлы.

Результат подделки данных / Фото F-Secure

Поддельные данные, которые выслала система Ellume, были успешно приняты организацией Azova.

Своими наработками исследователи из F-Secure пожелились в сети, однако перед этим известили о результатах производителя тестов. Сейчас проблема уже устранена. Ellume внесла изменения в свой продукт, а также проверила сделанные до этого тесты и подтвердила, что этот баг никем не использовался.