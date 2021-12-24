Для проверки специалисты взяли тест Ellume COVID-19 Home Test. Он использует анализатор, подключаемый к смартфону через Bluetooth и передающий на него данные. После этого информация отправляется в организацию Azova, сертифицирующую результаты тестов на COVID, чтобы туристы могли въехать в США.

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Как взломали тест

В ходе тестов исследователи обратили внимание на активность файлов в прошивке устройства.

Оказалось, что пользователи с уровнем доступа root могут запускать их, чтобы "помочь взаимодействовать с анализатором через Bluetooth".

Root-права – это фактически доступ уровня главного администратора, доступ к безграничным возможностям. Root дает полный контроль над устройством, возможность обходить разнообразные ограничения, введенные разработчиками, использовать скрытые возможности, активировать и редактировать все системные файлы, недоступные обычным пользователям и многое другое. Получение таких прав обычно означает потерю гарантийного обслуживания и для неискушенного пользователя несет определенные опасности, ведь в таком режиме легко испортить файлы.

Исследователи пишут, что смогли вмешаться в трафик и повлиять на передачу данных.

Для опыта исследовательница организации использовала устройство Elumen для проверки на COVID. Ее тест получился отрицательным, но эксперты применили методы взлома для изменения результата на положительный.

Результат подделки данных / Фото F-Secure

Поддельные данные, которые выслала система Ellume, были успешно приняты организацией Azova.

Своими наработками исследователи из F-Secure пожелились в сети, однако перед этим известили о результатах производителя тестов. Сейчас проблема уже устранена. Ellume внесла изменения в свой продукт, а также проверила сделанные до этого тесты и подтвердила, что этот баг никем не использовался.