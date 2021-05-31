Команда исследователей обнаружила, что должности с повторяющимися и рутинными задачами будут первыми в очереди на автоматизацию. В некоторых отраслях этот процесс уже начался.

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Результаты

Под наибольшей угрозой находится работа, которая требует меньшего вмешательства человека, говорят исследователи. Список таких профессий составлялся с учетом того, могут ли повторяющиеся и рутинные задачи выполняться быстрее с помощью компьютерного алгоритма.

В результате этот перечень возглавили официанты – у них вероятность быть замененными автоматикой, например, меню с сенсорным экраном, мгновенными бесконтактными платежами и самообслуживанием, составила 72,81 процента.

На втором месте оказались раскладчики товаров на полке в супермаркетах – вероятность их замены составляет 71,7 процента.

Третье место у продавцов в магазинах – 70,69 процента.

Также в список вошли персонал бара, помощник повара, швея, сельскохозяйственный работник, уборщик.

На другом рейтинге шкалы находятся профессии, наиболее "защищенные от автоматизации". Это те, которые требуют большого обучения и разнообразия повседневных задач. Это медики различных специализаций, университетские и школьные преподаватели, психологи.

Посередине, с вероятностью автоматизации в 50 процентов, находятся сантехники и электрики – возможно, из-за увеличения количества умных устройств, управляемых удаленно.