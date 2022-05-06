Исследователи выяснили, кто лучше управляет автомобилем – пользователи Android или iOS
Источник:Jerry
Американский агрегатор автомобильных страховок Jerry провел необычное исследование. Компания выяснила, владельцы каких смартфонов лучше водят машины.
Участие в эксперименте поведения приняли 20 000 водителей, которые проехали 13 миллионов километров за 14 дней. По результатам стало ясно, что владельцы Android-смартфонов реже попадают в аварии, чем владельцы аппаратов от Apple.
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Детали исследования
Пользователи Android получили более высокие баллы за безопасное вождение в каждой отдельной категории:
- отвлечение от дороги,
- превышение скорости,
- поворот,
- разгон,
- торможение.
Интересно, что самый большой разрыв получился в категории отвлечения от дороги, из чего следует, что пользователи iPhone чаще переключат свое внимание на смартфон за рулем.
Владельцы Android-смартфонов реже попадают в аварии, чем владельцы аппаратов от Apple / Фото Jerry
Если же сравнивать участников в разных возрастных категориях, то и здесь во всех случаях владельцы Android-смартфонов показывают себя как более осторожные водители, чем владельцы iPhone. Самые высокие баллы получили пожилые люди, состоящие в браке, имеющие степень бакалавра или выше и высший кредитный рейтинг.
Распределение по возрасту / Фото Jerry
Пользователи Android с худшей кредитной историей (то есть те, кого можно назвать неблагополучными в финансовом плане) показывают себя на дороге так же, как и владельцы iPhone с самым высоким кредитным рейтингом. Обе группы набрали в рейтинге по 73 балла. Пользователи, у которых нет даже аттестата об окончании старшей школы (с 9 по 12 классы), получили более высокие баллы, чем поклонники iPhone, которые имеют степень доктора философии, магистра и бакалавра.
Распределение по образованию / Фото Jerry
Как можно увидеть на инфографике, пользователи Android без высшего образования и даже без последних классов школы набрали 75 баллов. А владельцы iPhone, у которых степень доктора философии – 72 балла.
Итог
Компания не знает, что именно может так влиять на результаты. Однако, по ее мнению, проблема кроется в характеристиках личности, характере людей, которые отдают предпочтение тем или иным смартфонам. В отчете Jerry упоминается несколько исследований, по результатам которых пользователи Android более добросовестны, а также меньше склонны лгать и нарушать закон.