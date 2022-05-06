Участие в эксперименте поведения приняли 20 000 водителей, которые проехали 13 миллионов километров за 14 дней. По результатам стало ясно, что владельцы Android-смартфонов реже попадают в аварии, чем владельцы аппаратов от Apple.

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Детали исследования

Пользователи Android получили более высокие баллы за безопасное вождение в каждой отдельной категории:

отвлечение от дороги,

превышение скорости,

поворот,

разгон,

торможение.

Интересно, что самый большой разрыв получился в категории отвлечения от дороги, из чего следует, что пользователи iPhone чаще переключат свое внимание на смартфон за рулем.



Владельцы Android-смартфонов реже попадают в аварии, чем владельцы аппаратов от Apple / Фото Jerry

Если же сравнивать участников в разных возрастных категориях, то и здесь во всех случаях владельцы Android-смартфонов показывают себя как более осторожные водители, чем владельцы iPhone. Самые высокие баллы получили пожилые люди, состоящие в браке, имеющие степень бакалавра или выше и высший кредитный рейтинг.



Распределение по возрасту / Фото Jerry

Пользователи Android с худшей кредитной историей (то есть те, кого можно назвать неблагополучными в финансовом плане) показывают себя на дороге так же, как и владельцы iPhone с самым высоким кредитным рейтингом. Обе группы набрали в рейтинге по 73 балла. Пользователи, у которых нет даже аттестата об окончании старшей школы (с 9 по 12 классы), получили более высокие баллы, чем поклонники iPhone, которые имеют степень доктора философии, магистра и бакалавра.



Распределение по образованию / Фото Jerry

Как можно увидеть на инфографике, пользователи Android без высшего образования и даже без последних классов школы набрали 75 баллов. А владельцы iPhone, у которых степень доктора философии – 72 балла.

Итог

Компания не знает, что именно может так влиять на результаты. Однако, по ее мнению, проблема кроется в характеристиках личности, характере людей, которые отдают предпочтение тем или иным смартфонам. В отчете Jerry упоминается несколько исследований, по результатам которых пользователи Android более добросовестны, а также меньше склонны лгать и нарушать закон.