Авторы исследования изучили отношение людей к восьми вопросам: изменение климата, ядерная энергия, генетически модифицированные продукты, большой взрыв, эволюция, вакцинация, гомеопатическая медицина и COVID-19. Они нашли закономерность: отношение людей к проблеме становится все более отдаленным от научного, но при этом они начинают считать, что знают больше, хотя фактически фактические знания уменьшаются.

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Детали исследования

Одним из примеров явления приводят вакцины от COVID-19. Чем меньше человек соглашается с вакцинацией, тем чаще он считает, что знает о ней все, но фактические знания оказываются мизерными.

Противодействие научной картине мира – важнейшая тема. В течение многих лет популяризаторы [науки] полагали, что нужно просто дать людям знания. К сожалению, образовательные мероприятия сработали не так хорошо, как хотелось бы. Наше исследование показывает, что чрезмерная уверенность препятствует обучению. Если люди думают, что многое знают, у них минимальная мотивация учиться дальше. Людям с крайними антинаучными взглядами, возможно, сначала нужно узнать собственное относительное невежество, прежде чем им будут преподавать особенности устоявшихся научных знаний,

– говорит доцент Ник Лайт.

Лайт говорит, что люди радикально настроенные, наиболее самоуверенны в своих знаниях. Исследование указывает, что это общая закономерность.

Очень большое значение имеет религиозная или политическая идентичность. К примеру, по изменению климата научной позиции, как правило, придерживаются либералы. А вот в случае ГМО ученые не обнаружили закономерностей, связанных с политическими предпочтениями.

Последствия распространения антинаучных взглядов могут быть серьезными, включая уничтожение имущества, голод и проблемы в экономике.

Что делать

Образовательные программы сами по себе для смены взглядов могут не сработать, говорят исследователи, если люди сначала не получат точную картину своих собственных знаний о сложности проблемы.

Тогда задача состоит в том, чтобы найти соответствующие способы убедить людей, не принимающих научную картину мира, в том, что они, вероятно, не так хорошо осведомлены, как думают,

– сказал Лайт.

Одним из решений предлагают транслирование научной картины мира влиятельными фигурами. Сила социальных норм, несмотря на личные взгляды, имеет огромное значение. К примеру, в Азии многие люди носили маски не для того, чтобы снизить риск заражения и передачи коронавируса, а для того, чтобы соответствовать общественной норме. "Люди, как правило, делают то, что они думают, что их община ожидает от них", – заключает Лайт.