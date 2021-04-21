Цель проекта – в короткие сроки и без реальных испытаний с различными продуктами открывать новые интересные комбинации вкусов. Впоследствии на их основе можно будет создать пока еще неизвестные блюда.

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Как работает новый алгоритм

Работа над созданием FlavorGraph ведется компанией Sony совместно с Корейским университетом. Как пишут разработчики, сначала это был проект, "направлен на развитие знаний о согласовании вкусов". Но в итоге он привел к созданию инструмента сочетания ингредиентов.

Работа ИИ будет происходить в цифровом пространстве, для чего уже создана база данных, в которую занесены более миллиона известных рецептов с описаниями их ингредиентов. FlavorGraph знает и анализирует присутствие в продуктах 1561 вкусовой молекулы, на которые реагируют наши рецепторы.

Используя знания об известных удачных сочетаниях, будут выводить закономерности и искать новые комбинации вкусовых молекул.

Первые результаты уже есть – FlavorGraph предложил сочетать грибной крем-суп с белым вином.