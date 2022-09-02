OceanGate Expeditions – компания, организованная на Багамских островах. Она объединяет исследователей, ученых и кинематографистов, занимающихся пилотируемым изучением подводного мира. Судя по данным на официальном сайте они используют специальные подводные аппараты с местами для пассажиров, чтобы осуществлять экспедиции на больших глубинах.

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Что известно

На коротком видео можно увидеть части корпуса корабля, его палубу и даже якорь, которые за время пребывания на дне океана успели хорошо покрыться слоем отложений.

Титаник на дне океана: видео

Следует отметить, что это не первая экспедиция к кораблю и не последняя. Ранее компания уже публиковала некоторые ролики, на которых показывала другие кадры. Например, в 2021 году за шесть недель совершили 5 погружений, создав часы видео и множество фотографий. Их передадут ученым для исторического отслеживания распада корабля.

О ходе этого этапа можно подробно прочитать по ссылке.

OceanGate Expeditions готовится вернуться к затонувшему кораблю весной 2023 года. Учитывая огромный масштаб самого Титаника и поля его обломков, эти миссии будут продолжаться в течение нескольких лет, чтобы полностью задокументировать все остатки судна. Будут проводить лазерное и сонарное сканирование, собирать новые фото и видео, изучать морскую жизнь, проживающую на месте аварии и собирать другие данные с помощью камер высокой четкости 4K и 3D-сканеров.