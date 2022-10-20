Отчет двух британских аналитических центров – Института стратегического диалога (ISD) и Центра анализа социальных медиа (CASM) – опубликовали в понедельник. Он разоблачает целую сеть теневых редакторов, не указывая пальцем на российское правительство, но давая много намеков на него. Для исследования была выбрана англоязычная страница Википедии о российско-украинской войне.

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О чем говорят результаты проверки

Как известно, каждый может редактировать статью в Википедии. Это накладывает определенные риски на достоверность информации, которую вносят авторы текстов. На протяжении многих лет управляющий ресурсом Фонд Викимедиа нарабатывал сложную систему модерации и до сих пор постоянно работает над улучшением этого процесса и защитой качества информации. Однако это все равно не дает полной гарантии, что плохие авторы однажды не опубликуют очередную ложь.

К сожалению, именно это и случилось. В новом отчете анализируется деятельность 86 редакторов, ранее заблокированных из-за различных нарушений этического кодекса Википедии. Среди многих страниц, отредактированных ими, встречались статьи о российско-украинской войне. Анализ их правок свидетельствует об умышленных попытках манипулировать нарративом и хотя бы чуть-чуть склонить его в сторону российской версии событий.

По словам исследователей, эти попытки включали изменение "риторики, чтобы минимизировать объективность прозападных сообщений и максимизировать объективность прокремлевских сообщений", введение "тем, которые смещают исторический фон в сторону пророссийских нарративов", и добавление "цитат и пресс-релизов Кремля непосредственно на страницу, чтобы повысить значимость пророссийских аргументов и точек зрения". Кроме того, эти редакторы постоянно вставляли ссылки на российские государственные СМИ.

К сожалению, доказать координацию действий между редакторами и выяснить, кто руководил этими учетными записями, очень сложно. Вполне может оказаться, что все правки на самом деле делал один человек под разными аккаунтами. Такие случаи, кстати, уже были. Ранее мы писали о жительнице Китая, которая 10 лет публиковала в Википедии вымышленную историю России.