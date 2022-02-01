Цивилизация мая существовала на просторах современной Центральной Америки. Деревья какао, из которых производили шоколад, там считали подарком богов. А плоды какао даже использовали в качестве валюты. Поэтому производство этих плодов контролировалось тогдашними вельможами, а деревья росли только в священных рощах, где за ними ухаживали.

К теме Упадок цивилизации мая: ученые отбросили еще одну причину

Валюта майя – плод какао-деревья / Фото Brigham Young University

Что обнаружили исследователи

Проблема заключалась в том, что о существовании священных насаждений деревьев какао было известно давно. Но обнаружить эти рощи не удавалось. Но ученые из США и Мексики не сдавались и постоянно вели поиски мест, где сочетались бы идеальная влажность, уровень солнечного освещения и тени и было достаточно уютно – именно такие локации должны были использовать майя для насаждений ценных деревьев какао.

Поиски велись на полуострове Юкатан, где в основном сухой климат. Исследователи поняли, что некоторые природные углубления на полуострове обладают идеальным микроклиматом для выращивания священных деревьев. Исследовав эти места, ученые обнаружили, что были правы. Всего исследовали 11 таких локаций и в 9 из них обнаружили свидетельство того, что когда-то здесь росли какао-деревья: в почве нашли следы теобромина и кофеина – характерные биомаркеры. Также рядом были обнаружены остатки церемониальных комплексов: камни с резьбой, места для подношений богам, керамика.

Словно этого мало, исследователи обнаружили, что древний торговый путь, своеобразное "месоамериканское шоссе", проходил как раз вблизи этих священных рощ. Специалисты предполагают, что вельможи, контролировавшие производство "валюты", и спланировали так построение главной торговой артерии региона. Археологические находки наряду с насаждениями, говорят ученые, могут быть подтверждением идеи того, что какао сыграло решающую роль в переходе от бога кукурузы к богу Солнца.