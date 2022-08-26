Американские исследователи обвинили власти США в пропаганде: большой отчет раскрывает подробности

Обычно мы многое слышим о российской или китайской пропаганде, направленной на западные страны. Недавний отчет аналитической компании Graphika и Стэнфордской интернет-обсерватории рассказал о ряде аналогичных операций США.

Как заявляют исследователи, тайные кампании преследовали цель "продвижения прозападных нарративов" в таких странах, как россия, Китай, Афганистан и Иран. Что интересно, Twitter и Facebook удалили со своих платформ некоторое количество учетных записей из-за "манипуляций" и нарушений правил поведения, не зная, что эти страницы принадлежат правительству США и не будучи в курсе его планов.

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Что известно

Исследователи выяснили, что в течение многих лет некоторые страницы проводят кампании по критике или поддержке иностранных правительств, предлагая альтернативные взгляды на культуру и политику.

В отчете говорится, что иногда это делалось посредством обмена ссылками на новостные сайты, поддерживаемые правительством и военными США.

Проанализированные данные поступили из 146 аккаунтов в Twitter (которые написали 299 566 твитов), 39 профилей Facebook и 26 аккаунтов Instagram, а также 16 страниц и двух групп в Facebook.

Среди информации, распространяемой в соцсетях, были мемы, петиции, кампании с хештегами, а также фейковые новости .

. Некоторые аккаунты выглядели как реальные люди и использовали изображения профилей, созданные искусственным интеллектом.

Meta и Twitter не назвали никаких конкретных организаций или людей, стоящих за кампаниями, но заявили, что их анализ привел к мнению, что они берут начало в США и Великобритании.

Подавляющее большинство сообщений и твитов, которые мы рассмотрели, получили не более нескольких лайков или ретвитов, и только у 19 процентов выявленных нами аккаунтов набрали более 1000 подписчиков,

– говорят исследователи.

В двух аккаунтах с большим количеством читателей прямо говорилось, что они связаны с американскими военными.

Источники обращают внимание, что эта информация выплыла именно тогда, когда социальные медиа готовятся бороться с волной иностранного вмешательства и дезинформации в следующие выборы в США.

Отчет не выявил никаких сложных методов взлома, которые использовали бы преимущества слабой безопасности – только применение стандартных функций соцсетей.