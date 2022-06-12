Судя по найденным палеонтологам фрагментам, спинозаврид набирал более 10 метров длины и был, возможно, самым большим из хищных динозавров мелового периода.

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Важная находка

Нашел окаменелости местный энтузиаст Ник Чейс, занимавшийся поисками динозавров в меловых скалах острова Уайт. Выявить удалось лишь несколько отдельных костей и их фрагментов, однако они дали ученым возможность датировать их около 125 миллионов лет и оценить размеры древнего динозавра.

Это было огромное животное, превышавшее 10 метров в длину. Возможно, самый хищный динозавр, когда-либо найденный в Европе,

– отметил Крис Баркер.

Судя по найденным образцам, динозавр принадлежал к спинозавридам – двуногим хищникам, для которых была характерна вытянутая "крокодилья" челюсть с коническими зубами, удобными для охоты на водных животных. У некоторых был спинной гребень, который, вероятно, выполнял роль терморегулятора.



Фрагменты костей спинозавра / Фото Крис Баркер

Спинозавриды принадлежали к группе тероподов, включавших такие знаменитости как тиранозавры, хотя первые и не набирали подобных размеров.



Один из видов спинозавра / Рисунок палеохудожника

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Так и новый представитель, несмотря на свою поразительную длину, вряд ли имел близкую к тиранозаврам массу. Был ли у него гребень, по имеющимся образцам сказать невозможно, пока и провести полное описание нового вида. Пока он получил название "спинозаврид белых скал" (White Rock Spinosaurid).

По словам ученых, находка может быть очередным свидетельством в пользу того, что спинозавриды появились на территории нынешней Западной Европы, откуда и распространились на большие просторы.