Исследователи нашли один из древнейших буддийских храмов

Буддизм – это одна из мировых религий, имеющая более 520 миллионов верующих. Возникла эта религия примерно в IV – V веке до н.э. и распространена преимущественно в южной и юго-восточной Азии.

Итальянские археологи в сотрудничестве с Международной ассоциацией средиземноморских и восточных исследований проводили исследования в древнем акрополе Барикот, Пакистан. Там они решили раскопать и тщательнейшим образом исследовать локацию, где раньше побывали грабители. Неожиданно там был обнаружен буддийский храм, который является одним из древнейших обнаруженных.

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Так выглядит храм с воздуха / Фото Università Ca’ Foscari

Древний буддийский храм

Храм представляет собой сооружение высотой до трех метров. Он построен на апсидальном подиуме, на котором стоит цилиндрическая конструкция с небольшой ступой. Это очевидный образец буддийской архитектуры. По бокам от фасада памятника расположены малая ступа, келья и подиум монументального столба или колонны. Выйдя из помещения, человек мог с высоты взглянуть на древнюю дорогу, ведущую к святыне.

Проведя исследования, археологи решили, что постройка была построена во второй половине II века до нашей эры. Но вполне вероятно, что она постарше – чтобы подтвердить это мнение, провели радиоуглеродную датировку, но его результаты пока неизвестны.

Древний буддийский храм в Пакистане: смотрите видео

Интересно, что обнаруженный храм построен поверх еще более старого сооружения. Но что именно это было пока не ясно. Более того, вероятно, что и это сооружение построено над другой – это, самое старое, датируется примерно III – IV веком до нашей эры.

По всей вероятности, одно из этих зданий имеет греческие корни, ведь в древности город Барикот был известен под названием Базира и его осаждал Александр Македонский. После этого город частично использовался в качестве базы для дальнейшего похода Македонского в Индию. Позже, после смерти Александра, этим регионом правили индо-греческие цари. Самым известным из них был, вероятно, Менандр I (правил в 165 – 130 годах до нашей эры), являвшийся покровителем буддизма.