Исследователи нашли новую шпионскую программу, которую использовало правительство Казахстана

Pegasus – далеко не единственная шпионская программа на рынке. Такими разработками, как правило, пользуются правительства и спецслужбы разных стран. В этот раз на новой программе Hermit попался Казахстан.

Android-приложение обнаружили исследователи Lookout Threat Lab. С его помощью злоумышленники могут получать доступ как к встроенным приложениям смартфона, вроде адресной книги и камеры, так и загруженным – например, WhatsApp и Telegram. По словам специалистов, жертвами Hermit становились руководители предприятий, правозащитники, журналисты, ученые и чиновники.

Интересно Cloudflare отразила рекордную DDoS-атаку мощностью в 26 миллионов запросов в секунду.

Что известно

Hermit, которого вполне можно назвать вирусом, распространяется с помощью поддельного SMS, выглядящего так, будто поступило от официального источника — оператора, бренда, банка. В текстовом сообщении есть ссылка, после перехода на которую и загружается приложение.

По данным Lookout, программу Hermit, скорее всего, разработала итальянская компания RCS Lab и ее структура Tykelab Srl, официально занимающиеся телекоммуникационными решениями. В 2012 году она была реселлером другого итальянского поставщика шпионского ПО HackingTeam, ныне известного как Memento Labs.

Переписка между двумя компаниями показала, что RCS Lab взаимодействовала с военными и спецслужбами Пакистана, Чили, Монголии, Бангладеш, Вьетнама, Мьянмы и Туркменистана.

Исследователи по кибербезопасности также заявили, что известно и о версии Hermit для iOS, но им "не удалось получить образец для анализа".

Сложный анализ Lookout показывает, что Hermit не только был развернут в Казахстане, но и что за кампанией стоит правительство. Впервые ее заметили в апреле 2022 года и называлась она "oppo.service" – операторы маскировались под китайского производителя электроники Oppo. Кроме того, найдены образцы, выдающие себя за Samsung и Vivo.

Hermit вполне могли использовать и во время январских протестов в Казахстане. Тогда страна пережила столкновения с полицией, массовые задержания и десятки жертв. С 4 по 9 января граждане Казахстана жили в "информационном вакууме", без связи и интернета, блокированных властью. К подавлению протеста руководство привлекло Россию.

Hermit могли использовать не только в Казахстане: ранее ПО, похоже, разворачивали власти Италии во время "антикоррупционной операции", а затем в курдоязычном регионе на северо-востоке Сирии.