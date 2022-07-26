По информации Daily Dot, Unfected не обеспечил элементарные меры предосторожности для сохранения данных пользователей. Конфиденциальная информация была открытой, а кто-либо мог стать администратором сайта из-за неправильных настроек.

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Unfected: Unprotected

Ошибка конфигурации была обнаружена исследователем безопасности, известным как GeopJr. Он заметил, что сайт работал с включенным "режимом отладки" – специальным набором функций, которые разработчики программного обеспечения используют при работе над сайтом и которые никогда не должны быть включены по умолчанию в уже развернутом для пользователей продукте.

– специальным набором функций, которые разработчики программного обеспечения используют при работе над сайтом и которые никогда не должны быть включены по умолчанию в уже развернутом для пользователей продукте. Сайт "Unfected" был сконфигурирован таким образом, что панель администратора была полностью доступна для любого, кто знал, как ее искать .

. С помощью этой информационной панели администратор может получить доступ к информации любого пользователя сайта, включая их имя, дату рождения, адрес электронной почты и домашний адрес, если он указан. По информации источника, на сайте зарегистрировано около 3500 пользователей.

Для проверки прав доступа он отредактировал несколько сообщений на сайте. По словам исследователя, ему были доступны практически любые изменения на сайте, включая добавление или удаление страниц, управление подписками на платные сервисы и даже удаление всей базы данных резервных копий сообщений.

Сайт является для проекта основным местом деятельности после того, как в августе 2021 года мобильное приложение было удалено из Apple App Store за нарушение политики Apple по COVID-19. Пользователи Android по-прежнему могут скачать приложение из Google Play Store, где у него более 10 тысяч скачиваний и средний рейтинг 2,5 звезды.