За столкновением и последствиями будет наблюдать "кубсат" LICIACube. И еще через пять лет к астероидам Дидимос и Диморфос прибудет следующая миссия "Гера", которая займется детальным изучением последствий. На борту "Геры" будет два "кубсата", APEX и Juventas. И именно Juventas будет иметь радар нового поколения, который позволит заглянуть под поверхность астероида.

Читайте на сайте NАSA планирует проверить способность Земли защититься от астероида

Миссия "Гера" исследует последствия столкновения: смотреть видео

Подробнее о миссии

"Кубсат" Juventas будет иметь размеры 10x20x30 сантиметров. Он будет иметь радар, с помощью которого впервые в истории будет выполнено зондирование внутри астероида. Глубина зондирования будет достигать 100 метров.

Радиолокационная станция на борту Juventas разработана на основе радиолокационной системы CONSERT, которую имела автоматическая межпланетная станция Rosetta. Этот аппарат исследовал комету 67P/ Чурюмова-Герасименко. Радар будет иметь синтезированную апертуру, то есть он будет использовать 3-километровую орбиту Juventas над поверхностью маленького Диморфоса, чтобы объединить несколько эхо сигнала.

Мы гордимся тем, что наследие Розетты продолжает жить в следующем поколении миссий в дальний космос,

– делится эмоциями Ален Херике, который занимается интегрированием радара на Juventas.

Аппарат "Гера" вместе с "кубсатами" будет запущен в 2024 году, чтобы прибыть в двойную систему Дидимос в 2027 году. "Импактор" DART, который должен врезаться в маленький Диморфос, стартует уже в 2021 году, чтобы прибыть на место в 2022 году.