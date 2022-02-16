Исследовано скопление NGC 4590: что нового узнали астрономы

Шаровые звездные скопления – это одни из старейших объектов во Вселенной. Поэтому астрономы тщательно их исследуют. На этот раз "в прицел" попало скопление NGC 4590, которое больше известно как M68.

Messier 68 или просто M68 – это шаровое звездное скопление в созвездии Гидры. Благодаря индийскому исследовательскому астрономическому спутнику AstroSat ученые тщательно исследовали около 1400 светил в M68. Результаты были опубликованы на сайте электронного архива научных статей Arxiv.org.

Интересное по теме Астрономы тщательно исследовали шаровое звездное скопление Паломар 6



Шаровое звездное скопление M68 / Фото Wikipedia

Исследование звездного скопления NGC 4590

Шаровое звездное скопление M68 удалено от Солнца примерно на 33 900 световых лет, а исследованные звезды в нем находятся на разных стадиях эволюции. Такие исследования ценны для астрономов, ведь в пределах компактного скопления можно найти самые разные звезды.

Основной вклад в ультрафиолетовый спектр излучения дают звезды с температурой около 6 700 градусов по Цельсию: например, разнообразные голубые гиганты.

Скопление имеет достаточно низкую металличность – то есть, элементов, тяжелее водорода и гелия, там мало.

Возраст M68 составляет около 11,2 миллиарда лет.

В центре скопления расположены два мощных источника ультрафиолетового излучения: одно из них – это голубой гигант, а вот природу второго узнать не удалось. Возможно, что это – белый карлик.

Читайте на сайте Астроном открыл уникальный объект в глубоком космосе

В целом ученые идентифицировали такие звезды:

57 голубых гигантов горизонтального ответвления. Эти звезды имеют массу 0,6 – 0,65 от массы Солнца, но в то же время имеют радиусы 2 – 5 радиусов Солнца.

11 красных звезд горизонтального ответвления. Массы этих объектов оцениваются в 0,65 – 0,7 массы Солнца, а радиусы составляют 7,72 – 10,42 радиуса Солнца.

246 звезд из ответвления красных гигантов.

140 субгигантов.

254 светила, которые сходят с главной последовательности.

626 звезд главной последовательности.

41 переменная звезда типа RR Лиры.

31 так называемых "голубых приблуд" – молодые звезды этого типа концентрируются в центре скопления, а старые – распределены по всему M68. Массы объектов составляют 0,84 – 1,26 массы Солнца, а радиус 0,93 – 1,26 радиуса Солнца.

2 переменные звезды типа SX Феникса.

1 заря из так называемого асимптотического ответвления гигантов.

Подобные наблюдения и исследования обеспечивают астрономов ценным знанием об объектах, которые нас окружают. Это же позволяет лучше понять такие процессы, как эволюция звезд и шаровых звездных скоплений.