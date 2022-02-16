Messier 68 или просто M68 – это шаровое звездное скопление в созвездии Гидры. Благодаря индийскому исследовательскому астрономическому спутнику AstroSat ученые тщательно исследовали около 1400 светил в M68. Результаты были опубликованы на сайте электронного архива научных статей Arxiv.org.

Интересное по теме Астрономы тщательно исследовали шаровое звездное скопление Паломар 6



Шаровое звездное скопление M68 / Фото Wikipedia

Исследование звездного скопления NGC 4590

Шаровое звездное скопление M68 удалено от Солнца примерно на 33 900 световых лет, а исследованные звезды в нем находятся на разных стадиях эволюции. Такие исследования ценны для астрономов, ведь в пределах компактного скопления можно найти самые разные звезды.

Основной вклад в ультрафиолетовый спектр излучения дают звезды с температурой около 6 700 градусов по Цельсию: например, разнообразные голубые гиганты.

Скопление имеет достаточно низкую металличность – то есть, элементов, тяжелее водорода и гелия, там мало.

Возраст M68 составляет около 11,2 миллиарда лет.

В центре скопления расположены два мощных источника ультрафиолетового излучения: одно из них – это голубой гигант, а вот природу второго узнать не удалось. Возможно, что это – белый карлик.

Читайте на сайте Астроном открыл уникальный объект в глубоком космосе

В целом ученые идентифицировали такие звезды:

57 голубых гигантов горизонтального ответвления. Эти звезды имеют массу 0,6 – 0,65 от массы Солнца, но в то же время имеют радиусы 2 – 5 радиусов Солнца.

11 красных звезд горизонтального ответвления. Массы этих объектов оцениваются в 0,65 – 0,7 массы Солнца, а радиусы составляют 7,72 – 10,42 радиуса Солнца.

246 звезд из ответвления красных гигантов.

140 субгигантов.

254 светила, которые сходят с главной последовательности.

626 звезд главной последовательности.

41 переменная звезда типа RR Лиры.

31 так называемых "голубых приблуд" – молодые звезды этого типа концентрируются в центре скопления, а старые – распределены по всему M68. Массы объектов составляют 0,84 – 1,26 массы Солнца, а радиус 0,93 – 1,26 радиуса Солнца.

2 переменные звезды типа SX Феникса.

1 заря из так называемого асимптотического ответвления гигантов.

Подобные наблюдения и исследования обеспечивают астрономов ценным знанием об объектах, которые нас окружают. Это же позволяет лучше понять такие процессы, как эволюция звезд и шаровых звездных скоплений.