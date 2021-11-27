Исследования "живых стен" поразили результатами: польза здоровью и экономия

Согласно новому исследованию, зеленые, или живые, стены способны сократить теплопотери зданий на 30 процентов и более. Потенциально это снизит расходы на отопление и поднимет уровень жизни.

Над проектом работал доктор Мэтью Фокс, исследователь устойчивой архитектуры из Плимутского университета, и его команда. Работу уже опубликовали в журнале Building and Environment.

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Результаты исследования

Прежде всего ученые сравнили, насколько эффективно зеленые и обычные стены удерживают тепло.

Работа велась в Sustainability Hub (центре устойчивого развития) – здании 1970-х годов на территории университета.

Одна из секций западной стены центра оставалась голой, тогда как на другой находилось гибкое войлочное полотно с карманами для почвы и растений.

У обеих стен пять недель измеряли теплопотери.

Оказалось, секция с живым фасадом удерживала тепло на 31,4 процента эффективнее. Кроме того, ее дневная температура была стабильнее. Итак, для обогрева требовалось меньше энергии.

Коллега Фокса, доктор Томас Мерфи, уверен, что зеленая инфраструктура поможет бороться с изменением климата, загрязнением воздуха и утратой биоразнообразия. Живые стены могут улучшить качество воздуха, снизить шум, повысить уровень здоровья и благосостояния людей.

Наши исследования показывают, что живые стены помогут сэкономить энергию, следовательно, снизить углеродный след зданий,

– добавил ученый.